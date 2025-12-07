Из-за обеспечения безопасности полётов в Екатеринбурге задержаны и отменены рейсы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня ряд рейсов из Екатеринбурга задержан или отменён из-за временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в Домодедово, Внуково, Жуковский и аэропорта Калуги. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, а в аэропортах Екатеринбурга, Кургана и Перми организованы мобильные приёмные для помощи пассажирам.Как сообщает пресс-служба Кольцово, пассажирам, прошедшим предполетный досмотр, предоставлены надувные диваны, коврики и бесплатная питьевая вода.Согласно онлайн-табло, отменены рейсы из Екатеринбурга в Калугу, Казань и часть рейсов в Москву. Задержаны рейсы в Санкт-Петербург, Хургаду, Ереван, Шарм-эль-Шейх, Минеральные Воды и Краснодар. В Екатеринбург не могут прилететь самолёты из Казани, Калуги и части рейсов из Москвы.