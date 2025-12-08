Возрастное ограничение 18+
ФК «Урал» объявил о назначении нового тренера
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера, сообщили в пресс-службе клуба.
После окончания игровой карьеры Березуцкий работал в тренерских штабах клубов «Витесс» (Нидерланды), «Краснодар», ЦСКА (Россия) и «Шанхай Шеньхуа» (КНР). В 2024–2025 годах он возглавлял азербайджанский клуб «Сабах», с которым выиграл Кубок страны.
Ранее пресс-служба сообщила, что контракт с предыдущим наставником Мирославом Ромащенко был расторгнут по соглашению сторон. Ромащенко возглавлял «Урал» в течение года. Сейчас клуб из Екатеринбурга занимает второе место во второй по силе профессиональной лиге страны, ФНЛ, куда он вылетел из Премьер-лиги в 2024 году. В последних трёх матчах перед отставкой Ромащенко команда набрала лишь два очка.
