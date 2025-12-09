Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле без зарплат и билетов домой «застряли» вахтовики
Кадр из видеообращения
Сотрудники компании «Новолекс», приехавшие в Нижнем Тагил работать на вахту, пожаловались на задержку зарплат и невозможность вернуться домой.
О своей беде люди рассказали в видеообращении к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. По их словам, руководство не только задерживает зарплаты, но и не оплачивает им питание и не покупает билеты домой. Кроме этого, людям нужно платить кредиты и содержать свои семьи.
Сообщается, что зарплату не могут получить около 200 человек.
О своей беде люди рассказали в видеообращении к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. По их словам, руководство не только задерживает зарплаты, но и не оплачивает им питание и не покупает билеты домой. Кроме этого, людям нужно платить кредиты и содержать свои семьи.
«Люди не могут выплачивать кредиты, ипотеки и оплачивать счета за коммунальные услуги. Как итог, начисляются неустойки и проценты за просроченные платежи»,
– говорят работники в обращении.
Сообщается, что зарплату не могут получить около 200 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловский депутат обратился к начальнику регионального МВД после сообщений об избиении девушки в Нижнем Тагиле
08 декабря 2025
08 декабря 2025
В Нижнем Тагиле второй день ищут 14-летнего подростка
05 декабря 2025
05 декабря 2025