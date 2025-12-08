Возрастное ограничение 18+
В Каменском районе экипаж ДПС остановил нетрезвую женщину с тремя детьми на Lada
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 108-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» сотрудники ГИБДД остановили Lada Largus, за рулём которой была нетрезвая на вид 30-летняя женщина. С ней также было трое детей в детских креслах.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 6 октября вечером, примерно в 20.45. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, остановивший женщину экипаж ДПС провёл освидетельствование и выявил 0,854 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В разговоре с инспекторами водительница пояснила, что поругалась с мужем, забрала детей и поехала к родственникам.
Однако отпустить в таком состоянии её не могли, тем более с детьми. Поэтому женщину отстранили от управления машиной и составили на неё два протокола: по статье 12.8 КоАП РФ за вождение в пьяном виде и по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Автомобиль был помещён на спецстоянку, а информация о произошедшем передана в подразделение ПДН.
«Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Перевозка детей в таких условиях недопустима и является грубым нарушением ПДД»,
– подчеркнули в ГИБДД.
