В Екатеринбурге ребёнок получил травмы от костюма аниматора, проверкой занялись следователи

15.31 Четверг, 11 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге следственный отдел по Чкаловскому району возбудил уголовное дело после инцидента, который произошёл днём 30 ноября в студии, оказывающей услуги по организации детских праздников. Во время программы ребёнок получил травмы в результате контакта с движущимся механизмом, встроенным в костюм ростовой куклы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области.

По данным ведомства уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, собирают и закрепляют доказательства. Для определения степени тяжести вреда назначена судебно-медицинская экспертиза.

Родители сообщили телеграм-каналу «Ural Mash», что инцидент произошёл в студии «Детки Непоседки» во время танцев с аниматором в костюме медведя. Ребёнок прикоснулся к открытому вентилятору, который был прикреплён к костюму, после чего получил глубокие порезы. Девочке наложили швы в травмпункте и назначили лечение. По словам родителей сотрудники студии не попытались оказать помощь, а её руководитель связался с семьёй только после начала переговоров о компенсации. Руководитель заявил «Ural Mash», что сумма требований завышена и намерен обращаться в суд.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
