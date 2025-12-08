Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области вырос спрос на праздничные обновления квартир

15.00 Четверг, 11 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Перед новогодними праздниками жители Свердловской области активизировали подготовку квартир и домов, что привело к заметному росту спроса на мелкие ремонтные работы. По данным аналитики Авито Услуг, в ноябре интерес к косметическому ремонту увеличился во многих сегментах, особенно в сфере работ с потолками.

В области спрос на услуги, связанные с потолками, вырос на 11%, а в Екатеринбурге востребованность шумоизоляции увеличилась в 2,1 раза. Такая услуга традиционно становится актуальной перед праздниками, поскольку помогает уменьшить уровень бытового шума. Спрос на монтаж ниш увеличился на 61% по области и на 8% в Екатеринбурге, что объясняется стремлением жителей организовать дополнительные места для хранения и декоративных элементов.

Интерес к установке светильников и люстр также вырос: на 58% по области и на 40% в городе. Подобные решения позволяют обновить освещение и создать более праздничную атмосферу. Спрос на монтаж световых линий увеличился на 38% по области и на 11% в Екатеринбурге, поскольку встроенные световые конструкции обеспечивают равномерное освещение и современный вид интерьера.

В сегменте плиточных работ отмечен рост интереса к реставрации плитки на 13% по области. Среди отделочных услуг спрос на поклейку обоев увеличился в 5 раз по области и в 6 раз в Екатеринбурге, что объясняется простотой и быстротой обновления жилого пространства. Монтаж гипсовых 3D-панелей стал востребован в 4,7 раза по области и в 4,4 раза в Екатеринбурге, а интерес к покраске молдингов вырос на 23% по области и на 17% в городе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области вырос спрос на айтишников и банковских специалистов на удалёнке
08 декабря 2025
В Уральском федеральном округе выросли зарплаты и количество вакансий среди творческих профессий
11 декабря 2025
Российский авторынок демонстрирует рост спроса на фоне снижения цен
03 декабря 2025
Уральцы назвали зимнюю обувь самой востребованной покупкой сезона
08 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:00 В Свердловской области вырос спрос на праздничные обновления квартир
14:17 В Свердловской области суд отказал в компенсации за использование образа блогера A4
13:12 Свердловчанин получил 17 лет колонии за смертельный пожар в садовом доме
13:01 ФК «Урал» объявил о назначении нового тренера
12:35 Из-за обеспечения безопасности полётов в Екатеринбурге задержаны и отменены рейсы
11:08 В Уральском федеральном округе выросли зарплаты и количество вакансий среди творческих профессий
10:45 В Екатеринбурге вручат Демидовскую премию трем российским учёным в области физики, химии и медицины
10:26 В Свердловской области выбрали проекты, которые поддержат за счёт Екатерининской ассамблеи
09:41 Жителям коттеджного поселка в Полевском районе больше не нужно платить соседу за проезд к участкам
21:37 Мэрия Екатеринбурга представила планы по созданию крупной промзоны
20:54 В одной из школ Екатеринбурга появилась парта советского военного аса
20:19 Паслер отметил рекордный успех уральских самбистов
20:00 За изготовление и хранение наркоты осужден житель Серова
19:29 Столетний юбилей Шаинского в Ельцин-центре отметят лекцией
19:00 На реке Тегень открыли новый мост на месте старого
17:31 В Свердловской области отступают морозы
17:23 Первого обвиняемого в поиске заведомо экстремистских материалов оштрафовали на 3 тысячи рублей
17:04 К 8 годам колонии приговорили многодетную мать из Краснотурьинска за убийство сожителя
16:34 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о ограблении ювелирного магазина в 2017 году
15:54 Юристку из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
15:28 Большинство екатеринбуржцев планируют путешествовать на новогодние праздники
13:46 Главе «Чистого сердца» Арзамасцеву избрали меру пресечения
13:30 Школьника из Североуральска спасли от проглоченного наконечника ручки
12:35 Новые базовые станции улучшили мобильную связь на ЕКАД
11:43 Лжетуpагента будут судить за мошенничество в Екатеринбурге
11:30 В Качканаре возле школы сбили десятилетнего мальчика
Все новости Свердловской области
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
Все новости России и мира
15:00 В Свердловской области вырос спрос на праздничные обновления квартир
14:17 В Свердловской области суд отказал в компенсации за использование образа блогера A4
13:12 Свердловчанин получил 17 лет колонии за смертельный пожар в садовом доме
13:01 ФК «Урал» объявил о назначении нового тренера
12:35 Из-за обеспечения безопасности полётов в Екатеринбурге задержаны и отменены рейсы
11:08 В Уральском федеральном округе выросли зарплаты и количество вакансий среди творческих профессий
10:45 В Екатеринбурге вручат Демидовскую премию трем российским учёным в области физики, химии и медицины
10:26 В Свердловской области выбрали проекты, которые поддержат за счёт Екатерининской ассамблеи
09:41 Жителям коттеджного поселка в Полевском районе больше не нужно платить соседу за проезд к участкам
21:37 Мэрия Екатеринбурга представила планы по созданию крупной промзоны
20:54 В одной из школ Екатеринбурга появилась парта советского военного аса
20:19 Паслер отметил рекордный успех уральских самбистов
20:00 За изготовление и хранение наркоты осужден житель Серова
19:29 Столетний юбилей Шаинского в Ельцин-центре отметят лекцией
19:00 На реке Тегень открыли новый мост на месте старого
17:31 В Свердловской области отступают морозы
17:23 Первого обвиняемого в поиске заведомо экстремистских материалов оштрафовали на 3 тысячи рублей
17:04 К 8 годам колонии приговорили многодетную мать из Краснотурьинска за убийство сожителя
16:34 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о ограблении ювелирного магазина в 2017 году
15:54 Юристку из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
15:28 Большинство екатеринбуржцев планируют путешествовать на новогодние праздники
13:46 Главе «Чистого сердца» Арзамасцеву избрали меру пресечения
13:30 Школьника из Североуральска спасли от проглоченного наконечника ручки
12:35 Новые базовые станции улучшили мобильную связь на ЕКАД
11:43 Лжетуpагента будут судить за мошенничество в Екатеринбурге
11:30 В Качканаре возле школы сбили десятилетнего мальчика
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK