В Свердловской области вырос спрос на праздничные обновления квартир

Перед новогодними праздниками жители Свердловской области активизировали подготовку квартир и домов, что привело к заметному росту спроса на мелкие ремонтные работы. По данным аналитики Авито Услуг, в ноябре интерес к косметическому ремонту увеличился во многих сегментах, особенно в сфере работ с потолками.В области спрос на услуги, связанные с потолками, вырос на 11%, а в Екатеринбурге востребованность шумоизоляции увеличилась в 2,1 раза. Такая услуга традиционно становится актуальной перед праздниками, поскольку помогает уменьшить уровень бытового шума. Спрос на монтаж ниш увеличился на 61% по области и на 8% в Екатеринбурге, что объясняется стремлением жителей организовать дополнительные места для хранения и декоративных элементов.Интерес к установке светильников и люстр также вырос: на 58% по области и на 40% в городе. Подобные решения позволяют обновить освещение и создать более праздничную атмосферу. Спрос на монтаж световых линий увеличился на 38% по области и на 11% в Екатеринбурге, поскольку встроенные световые конструкции обеспечивают равномерное освещение и современный вид интерьера.В сегменте плиточных работ отмечен рост интереса к реставрации плитки на 13% по области. Среди отделочных услуг спрос на поклейку обоев увеличился в 5 раз по области и в 6 раз в Екатеринбурге, что объясняется простотой и быстротой обновления жилого пространства. Монтаж гипсовых 3D-панелей стал востребован в 4,7 раза по области и в 4,4 раза в Екатеринбурге, а интерес к покраске молдингов вырос на 23% по области и на 17% в городе.