В Свердловской области суд отказал в компенсации за использование образа блогера A4

Режевской городской суд Свердловской области отклонил иск компании, которая требовала возмещения за нарушение исключительных прав на дизайн, связанный с образом белорусского блогера Влада Бумаги (A4). Истец, ООО «ЧЕТЫРЕА ЧЕТЫРЕ-Плюс», просил взыскать с бывшего индивидуального предпринимателя Елену Толмачеву 30 тысяч рублей и возмещение судебных расходов за продажу футболок с изображениями «А4» и «Ламба» в магазине «Карамелька» в мае 2024 года.Суд установил, что истец не смог доказать цепочку правопреемства на спорные объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, визуальный дизайн футболок, реализованных ответчиком, не совпадал с произведениями, на которые ссылался истец, а изображения «А4» и «Ламба» не зарегистрированы в России как товарные знаки.Поскольку исковые требования не были подтверждены, суд отказал во взыскании компенсации и расходов на судебное разбирательство, сообщили в пресс-службе Режевского городского суда Свердловской области.