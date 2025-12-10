Научная лекция под звуки классической музыки пройдёт в Ельцин-центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже завтра, 12 декабря, в Атриуме Ельцин-центра пройдёт уникальная лекция-перфоманс о цифровых копиях. Мероприятие будут сопровождать классические мелодии в живом исполнении.Заместитель генерального директора инжиниринговой компании «Атомэнергопроект», инженер Алексей Агафонов пятничным вечером побудет лектором. Его выступлениебудет посвящено цифровой реконструкции исторических объектов. Центральной темой станет проект по созданию цифровых двойников. Агафонов расскажет о Всероссийской художественно-промышленной выставке, проходившей в 1896 году в Нижнем Новгороде. Тот масштабный форум демонстрировал передовые достижения конца 19-го века. Сегодня в рамках проекта «Цифровые волонтёры», который как раз курирует инженер «Атомэнергопроекта», воссозданы модели всех ключевых объектов той выставки. Помимо этого, лектор расскажет слушателям о цифровых копиях памятников Екатеринбурга.Особенностью вечера станет живое музыкальное сопровождение, которое обеспечит ансамбль «Эссе-Квинтет» из Санкт-Петербурга. Это один из самых титулованных коллективов академического направления в России.Лекция «Мелодия цифровой реконструкции» организована в рамках научно-познавательного фестиваля «АтомДвиж. Точка Отсчета». Организатором фестиваля выступает Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». Поддержку оказывает сеть Информационных центров по атомной энергии. Несмотря на сложность темы, излагаться она будет доступным языком и посильна для понимания даже школьникам. Вход в Атриум ельцинской многоэтажки для желающих послушать лекции будет бесплатным, но требуется предварительная регистрация. Начало лекции — в 19.00.