Оздоровительный лагерь в Каменске-Уральском выплатит компенсацию за детскую травму

В Каменске-Уральском районный суд принял решение о травмировании несовершеннолетнего ребёнка. Травму потерпевшая получила во время пребывания в детском оздоровительном лагере.После обращения законного представителя пострадавшей, прокуратура Каменска-Уральского провела проверку изложенных фактов. В ходе проверки было установлено, что в июле текущего года девятилетняя девочка играла на территории оздоровительного лагеря и в процессе игры Несовершеннолетняя залезла на перекладину игровой конструкции «паутинка». В какой-то момент она соскользнула и упала на землю, получив серьёзные повреждения — позже медики диагностируют у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом лучевой кости без смещения.Воспитатель лагеря не видела момент самого падения, но впоследствии помогла девочке дойти до медпункта. Там ребёнку была оказана только первая медицинская помощь. Сотрудники лагеря не нашли оснований для вызова скорой медицинской помощи. В городскую больницу Каменска-Уральского девочку доставил её законный представитель.В связи с вышеизложенными фактами прокуратура города подготовила исковое заявление в суд против организации «У трёх пещер», управляющей лагерем. Прокуратура требовала взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка.Синарский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. С оздоровительного лагеря взыскана компенсация в размере 200 тысяч рублей. Эта сумма будет выплачена в пользу несовершеннолетней пострадавшей. Контроль за исполнением судебного решения возложен на городскую прокуратуру.