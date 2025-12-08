Возрастное ограничение 18+

Оздоровительный лагерь в Каменске-Уральском выплатит компенсацию за детскую травму

19.37 Четверг, 11 декабря 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском районный суд принял решение о травмировании несовершеннолетнего ребёнка. Травму потерпевшая получила во время пребывания в детском оздоровительном лагере.

После обращения законного представителя пострадавшей, прокуратура Каменска-Уральского провела проверку изложенных фактов. В ходе проверки было установлено, что в июле текущего года девятилетняя девочка играла на территории оздоровительного лагеря и в процессе игры Несовершеннолетняя залезла на перекладину игровой конструкции «паутинка». В какой-то момент она соскользнула и упала на землю, получив серьёзные повреждения — позже медики диагностируют у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом лучевой кости без смещения.

Воспитатель лагеря не видела момент самого падения, но впоследствии помогла девочке дойти до медпункта. Там ребёнку была оказана только первая медицинская помощь. Сотрудники лагеря не нашли оснований для вызова скорой медицинской помощи. В городскую больницу Каменска-Уральского девочку доставил её законный представитель.

В связи с вышеизложенными фактами прокуратура города подготовила исковое заявление в суд против организации «У трёх пещер», управляющей лагерем. Прокуратура требовала взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка.

Синарский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. С оздоровительного лагеря взыскана компенсация в размере 200 тысяч рублей. Эта сумма будет выплачена в пользу несовершеннолетней пострадавшей. Контроль за исполнением судебного решения возложен на городскую прокуратуру.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Компенсацию за падение на неубранной дороге в Екатеринбурге взыскали через суд
08 декабря 2025
К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
02 декабря 2025
Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении 17-летней девушки в Екатеринбурге
06 декабря 2025
В Каменске-Уральском 17-летнего подростка арестовали после нападения на полицейского
06 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:29 В сфере бытовых услуг на Урале отмечен значительный рост предложений
21:07 Высокогорский горно-обогатительный комбинат устранил нарушения после суда
19:48 По аллеям Парка Маяковского можно прокатиться на лыжах
19:37 Оздоровительный лагерь в Каменске-Уральском выплатит компенсацию за детскую травму
18:53 Свердловская киностудия и Red Pepper Film завершили съёмки совместной короткометражки
18:40 Научная лекция под звуки классической музыки пройдёт в Ельцин-центре
17:41 Эксперты рынка труда назвали самых востребованных специалистов для подработки в Екатеринбурге
17:38 В Тугулымском районе спасли семью лебедей от морозов
16:50 Свердловская область второй год подряд в лидерах по травмам пассажиров
16:21 Екатеринбурженка потребовала компенсацию от администрации Академического за нападение собак
15:31 В Екатеринбурге ребёнок получил травмы от костюма аниматора, проверкой занялись следователи
15:00 В Свердловской области вырос спрос на праздничные обновления квартир
14:17 В Свердловской области суд отказал в компенсации за использование образа блогера A4
13:12 Свердловчанин получил 17 лет колонии за смертельный пожар в садовом доме
13:01 ФК «Урал» объявил о назначении нового тренера
12:35 Из-за обеспечения безопасности полётов в Екатеринбурге задержаны и отменены рейсы
11:08 В Уральском федеральном округе выросли зарплаты и количество вакансий среди творческих профессий
10:45 В Екатеринбурге вручат Демидовскую премию трем российским учёным в области физики, химии и медицины
10:26 В Свердловской области выбрали проекты, которые поддержат за счёт Екатерининской ассамблеи
09:41 Жителям коттеджного поселка в Полевском районе больше не нужно платить соседу за проезд к участкам
21:37 Мэрия Екатеринбурга представила планы по созданию крупной промзоны
20:54 В одной из школ Екатеринбурга появилась парта советского военного аса
20:19 Паслер отметил рекордный успех уральских самбистов
20:00 За изготовление и хранение наркоты осужден житель Серова
19:29 Столетний юбилей Шаинского в Ельцин-центре отметят лекцией
19:00 На реке Тегень открыли новый мост на месте старого
Все новости Свердловской области
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
Все новости России и мира
21:29 В сфере бытовых услуг на Урале отмечен значительный рост предложений
21:07 Высокогорский горно-обогатительный комбинат устранил нарушения после суда
19:48 По аллеям Парка Маяковского можно прокатиться на лыжах
19:37 Оздоровительный лагерь в Каменске-Уральском выплатит компенсацию за детскую травму
18:53 Свердловская киностудия и Red Pepper Film завершили съёмки совместной короткометражки
18:40 Научная лекция под звуки классической музыки пройдёт в Ельцин-центре
17:41 Эксперты рынка труда назвали самых востребованных специалистов для подработки в Екатеринбурге
17:38 В Тугулымском районе спасли семью лебедей от морозов
16:50 Свердловская область второй год подряд в лидерах по травмам пассажиров
16:21 Екатеринбурженка потребовала компенсацию от администрации Академического за нападение собак
15:31 В Екатеринбурге ребёнок получил травмы от костюма аниматора, проверкой занялись следователи
15:00 В Свердловской области вырос спрос на праздничные обновления квартир
14:17 В Свердловской области суд отказал в компенсации за использование образа блогера A4
13:12 Свердловчанин получил 17 лет колонии за смертельный пожар в садовом доме
13:01 ФК «Урал» объявил о назначении нового тренера
12:35 Из-за обеспечения безопасности полётов в Екатеринбурге задержаны и отменены рейсы
11:08 В Уральском федеральном округе выросли зарплаты и количество вакансий среди творческих профессий
10:45 В Екатеринбурге вручат Демидовскую премию трем российским учёным в области физики, химии и медицины
10:26 В Свердловской области выбрали проекты, которые поддержат за счёт Екатерининской ассамблеи
09:41 Жителям коттеджного поселка в Полевском районе больше не нужно платить соседу за проезд к участкам
21:37 Мэрия Екатеринбурга представила планы по созданию крупной промзоны
20:54 В одной из школ Екатеринбурга появилась парта советского военного аса
20:19 Паслер отметил рекордный успех уральских самбистов
20:00 За изготовление и хранение наркоты осужден житель Серова
19:29 Столетний юбилей Шаинского в Ельцин-центре отметят лекцией
19:00 На реке Тегень открыли новый мост на месте старого
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK