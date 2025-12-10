Екатеринбурженки готовы потратить в среднем 7000 рублей на бьюти-процедуры в новогодние праздники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Команда Авито опросила жительниц Екатеринбурга о их планах на бьюти-процедуры в новогодние праздники и выяснила, что 65% планируют посещать салоны красоты или частных мастеров.Из них 30% уже записались, 35% только планируют это сделать. Ещё 21% планируют самостоятельно заняться бьюти-процедурами дома, 12% решили отказаться от этого.39% опрошенных также признались, что ходят на такие процедуры раз в месяц, 20% раз в неделю, а 5% – несколько раз в неделю.Самым популярным среди бьюти-услуг у екатеринбурженок стал маникюр (69%). Также дамы записываются на окрашивание волос (48%), стрижку (46%), массаж (29%), восстановление волос (26%), косметологию (20%), педикюр (19%) и СПА (10%).72% заявили, что пробуют новые процедуры, чтобы нравиться себе; 37% так готовятся к праздникам; ещё 37% соблазнились акциями, 18% получили подарочные сертификаты; 17% из-за советов друзей; 9% захотелось попробовать процедуры, о которых услышали от блогеров.В среднем жительницы уральской столицы рассчитывают потратить на бьюти-процедуры 7063 рубля: 23% – до 3000 рублей, 36% — в 3001–5000 рублей, 17% — в 5001–10 000 рублей, 8% — в 20 001–30 000 рублей, по 2% — в 10 001–20 000 и свыше 30 000 рублей.По сравнению с прошлым годом расходы не изменились у 22%, выросли незначительно у 33% и значительно у 15%; снизились у 15%.