Жителям коттеджного поселка в Полевском районе больше не нужно платить соседу за проезд к участкам

В Полевском районе завершили исполнительное производство, связанное с ограничением проезда в коттеджный поселок. Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, владелец одного из участков поставил на въезде шлагбаум и забор, из-за которых жители не могли свободно добраться до своих домов и к водоему. Проехать можно было только с его разрешения.По данным ведомства, мужчина требовал по 300 рублей за въезд каждого жителя и такую же сумму за приезд их гостей. Людям также приходилось заранее предупреждать его о визитах приглашённых, что вызывало недовольство.Суд обязал владельца участка обеспечить свободный проезд для пожарной техники и транспорта жителей, а также открыть доступ к проходу через территорию. После вмешательства Полевского районного отделения судебных приставов шлагбаум и забор демонтировали, и проезд теперь открыт.