Возрастное ограничение 18+
Жителям коттеджного поселка в Полевском районе больше не нужно платить соседу за проезд к участкам
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области
В Полевском районе завершили исполнительное производство, связанное с ограничением проезда в коттеджный поселок. Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, владелец одного из участков поставил на въезде шлагбаум и забор, из-за которых жители не могли свободно добраться до своих домов и к водоему. Проехать можно было только с его разрешения.
По данным ведомства, мужчина требовал по 300 рублей за въезд каждого жителя и такую же сумму за приезд их гостей. Людям также приходилось заранее предупреждать его о визитах приглашённых, что вызывало недовольство.
Суд обязал владельца участка обеспечить свободный проезд для пожарной техники и транспорта жителей, а также открыть доступ к проходу через территорию. После вмешательства Полевского районного отделения судебных приставов шлагбаум и забор демонтировали, и проезд теперь открыт.
По данным ведомства, мужчина требовал по 300 рублей за въезд каждого жителя и такую же сумму за приезд их гостей. Людям также приходилось заранее предупреждать его о визитах приглашённых, что вызывало недовольство.
Суд обязал владельца участка обеспечить свободный проезд для пожарной техники и транспорта жителей, а также открыть доступ к проходу через территорию. После вмешательства Полевского районного отделения судебных приставов шлагбаум и забор демонтировали, и проезд теперь открыт.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о ограблении ювелирного магазина в 2017 году
10 декабря 2025
10 декабря 2025
На Полевском тракте произошло смертельное ДТП
02 декабря 2025
02 декабря 2025
Два участка трассы Пермь — Екатеринбург перекрыты из-за ДТП
07 декабря 2025
07 декабря 2025