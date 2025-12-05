«Обносившему» салдинские магазины жителю Асбеста назначили наказание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мировой судья судебного участка №4 Верхнесалдинского района вынес обвинительный приговор жителю города Асбест. Тот «гастролировал» в соседние города — в Верхнюю и Нижнюю Салду — чтобы обкрадывать там магазины.Подсудимому асбестовцу 34 года. Судом было установлено, что в феврале 2025 года он приехал в Верхнюю Салду, где посетил магазин электроники «ДНС». Покидал он торговую точку с неоплаченными беспроводными наушниками, достаточно дорогими. Ущерб продавцу составил 8699 рублей.Сбыв похищенные наушники случайному прохожему, воришка отправился в соседний город. В Нижней Салде его жертвой стал магазин «Магнит Косметик», где он умыкнул с полок парфюмерную продукцию на общую почти в 7 тысяч рублей. С добычей он отправился в другой уральский город, в Нижний Тагил, где сумел распродать похищенный товар.В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Он также заявил о раскаянии в содеянном. Однако материальный ущерб потерпевшим он так и не возместил. С учётом этого, а также принимая во внимание неоднократные судимости обвиняемого в прошлом, судья и выносил вердикт. Магазинному воришке предстоит провести год и 11 месяцев в колонии строгого режима. Впрочем, вынесенный приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.