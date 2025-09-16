Возрастное ограничение 18+
СК сообщил о завершении расследовании уголовного дела о школьной драке в Среднеуральске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил, что следственный отдел по Верхней Пышме завершил расследование уголовного дела о школьной драке в Среднеуральске.
Инцидент произошёл 24 февраля 2025 года. По версии следствия, между учениками на фоне личной неприязни произошёл конфликт, в ходе которого один подросток нанёс другому телесный вред средней тяжести. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Теперь школьнику грозит до трёх лет лишения свободы.
Ранее в СМИ обсуждались две версии конфликта. Согласно первой версии, одиннадцатиклассник пришёл на разборке к девятикласснику из-за того, что тот якобы обижал его брата. По второй версии, конфликт случился из-за чувств к девушке, которая нравилась обоим подросткам.
Инцидент произошёл 24 февраля 2025 года. По версии следствия, между учениками на фоне личной неприязни произошёл конфликт, в ходе которого один подросток нанёс другому телесный вред средней тяжести. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Теперь школьнику грозит до трёх лет лишения свободы.
Ранее в СМИ обсуждались две версии конфликта. Согласно первой версии, одиннадцатиклассник пришёл на разборке к девятикласснику из-за того, что тот якобы обижал его брата. По второй версии, конфликт случился из-за чувств к девушке, которая нравилась обоим подросткам.
«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,
– сообщили в областном СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дело о гибели грудного ребёнка в Красноуфимске передано в суд
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Ещё одного свердловчанина поймали на контрабанде лесоматериалами
10 сентября 2025
10 сентября 2025