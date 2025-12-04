Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области выбрали проекты, которые поддержат за счёт Екатерининской ассамблеи
Фото: телеграм-канал Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей
В Свердловской области определили социальные инициативы, которые будут реализованы за счёт средств, собранных на Екатерининской ассамблее 2025 года. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, общий объём финансирования составил более 175 миллионов рублей. Поддержку получат 22 проекта в сфере здравоохранения, образования и социальной помощи.
Отдельная часть средств пойдёт на развитие медицины региона. Екатеринбургская городская больница № 20 закупит оборудование для ранней реабилитации пациентов с нарушениями мозгового кровообращения за 7,9 миллиона рублей. В этом отделении лечение ежегодно проходят до 2 тысяч человек.
Благотворительный фонд «5541 Добро» направит 35,1 миллиона рублей на покупку аппаратов для ультразвукового исследования сердца и другого оборудования для Свердловской областной клинической больницы № 1. Здесь ежегодно лечатся около 600 детей. Фонд «Дети России» за 11 миллионов рублей приобретёт оборудование для отделения трансфузиологии Областной детской клинической больницы, где помощь получают тысячи маленьких пациентов.
Медицинский центр «Бонум» получит оборудование стоимостью 25,8 миллиона рублей для контроля глазного дна у детей. В учреждении каждый год проводят более 5 тысяч обследований недоношенных малышей. Фонд Константина Хабенского приобретёт оборудование для лечения опухолей мозга за 20 миллионов рублей для Областной детской клинической больницы. В Центре детской онкологии и гематологии планируют проводить около 150 исследований в год.
Фонд «Жизнь в движении» получит 25 миллионов рублей на программу «Хочу ходить» для детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей без попечения родителей. Свердловское отделение «Российского детского фонда» направит 3,9 миллиона рублей на реабилитацию детей после заболеваний центральной нервной системы. Организация «Сильное поколение» за 10,3 миллиона рублей создаст кризисный центр для несовершеннолетних мам с детьми. Поддержку ежегодно смогут получать не менее шести семей.
Финансирование также получат учреждения образования. Екатеринбургская школа-интернат № 10 направит 7,8 миллиона рублей на обновление инфраструктуры. Ещё 2,4 миллиона рублей выделят школе-интернату № 6, где учатся 266 детей.
Кроме того, финансирование от свердловских меценатов получат центры социального обслуживания в Первоуральске, Алапаевске, Серове, Туринском районе и Октябрьском районе Екатеринбурга. Средства направят на строительство дома для сопровождаемого проживания, модернизацию инфраструктуры и покупку автомобиля. Социально-реабилитационные центры в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле обновят оборудование и благоустроят территории.
Поддержку также получат два благотворительных фонда, занимающиеся спортивной социализацией детей-сирот и помощью кризисным семьям. Каменск-Уральский радиотехнический техникум и школа-интернат «Эверест» в Екатеринбурге приобретут оборудование и проведут ремонт помещений. Областной центр реабилитации инвалидов установит новую систему кондиционирования воздуха.
