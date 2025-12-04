Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области выбрали проекты, которые поддержат за счёт Екатерининской ассамблеи

10.26 Четверг, 11 декабря 2025
Фото: телеграм-канал Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области определили социальные инициативы, которые будут реализованы за счёт средств, собранных на Екатерининской ассамблее 2025 года. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, общий объём финансирования составил более 175 миллионов рублей. Поддержку получат 22 проекта в сфере здравоохранения, образования и социальной помощи.

Отдельная часть средств пойдёт на развитие медицины региона. Екатеринбургская городская больница № 20 закупит оборудование для ранней реабилитации пациентов с нарушениями мозгового кровообращения за 7,9 миллиона рублей. В этом отделении лечение ежегодно проходят до 2 тысяч человек.

Благотворительный фонд «5541 Добро» направит 35,1 миллиона рублей на покупку аппаратов для ультразвукового исследования сердца и другого оборудования для Свердловской областной клинической больницы № 1. Здесь ежегодно лечатся около 600 детей. Фонд «Дети России» за 11 миллионов рублей приобретёт оборудование для отделения трансфузиологии Областной детской клинической больницы, где помощь получают тысячи маленьких пациентов.

Медицинский центр «Бонум» получит оборудование стоимостью 25,8 миллиона рублей для контроля глазного дна у детей. В учреждении каждый год проводят более 5 тысяч обследований недоношенных малышей. Фонд Константина Хабенского приобретёт оборудование для лечения опухолей мозга за 20 миллионов рублей для Областной детской клинической больницы. В Центре детской онкологии и гематологии планируют проводить около 150 исследований в год.

Фонд «Жизнь в движении» получит 25 миллионов рублей на программу «Хочу ходить» для детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей без попечения родителей. Свердловское отделение «Российского детского фонда» направит 3,9 миллиона рублей на реабилитацию детей после заболеваний центральной нервной системы. Организация «Сильное поколение» за 10,3 миллиона рублей создаст кризисный центр для несовершеннолетних мам с детьми. Поддержку ежегодно смогут получать не менее шести семей.

Финансирование также получат учреждения образования. Екатеринбургская школа-интернат № 10 направит 7,8 миллиона рублей на обновление инфраструктуры. Ещё 2,4 миллиона рублей выделят школе-интернату № 6, где учатся 266 детей.

Кроме того, финансирование от свердловских меценатов получат центры социального обслуживания в Первоуральске, Алапаевске, Серове, Туринском районе и Октябрьском районе Екатеринбурга. Средства направят на строительство дома для сопровождаемого проживания, модернизацию инфраструктуры и покупку автомобиля. Социально-реабилитационные центры в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле обновят оборудование и благоустроят территории.

Поддержку также получат два благотворительных фонда, занимающиеся спортивной социализацией детей-сирот и помощью кризисным семьям. Каменск-Уральский радиотехнический техникум и школа-интернат «Эверест» в Екатеринбурге приобретут оборудование и проведут ремонт помещений. Областной центр реабилитации инвалидов установит новую систему кондиционирования воздуха.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Готовым работать в свердловских селах специалистам выделят по 200-300 тысяч рублей
04 декабря 2025
На благотворительном аукционе Екатерининской ассамблеи в Екатеринбурге собрали 175,8 млн рублей
06 декабря 2025
С начала года в Свердловской области оформили более 1,4 миллиона электронных больничных
09 декабря 2025
Средняя цена на подержанные электромобили в Свердловской области снизилась почти на 30%
02 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:26 В Свердловской области выбрали проекты, которые поддержат за счёт Екатерининской ассамблеи
09:41 Жителям коттеджного поселка в Полевском районе больше не нужно платить соседу за проезд к участкам
21:37 Мэрия Екатеринбурга представила планы по созданию крупной промзоны
20:54 В одной из школ Екатеринбурга появилась парта советского военного аса
20:19 Паслер отметил рекордный успех уральских самбистов
20:00 За изготовление и хранение наркоты осужден житель Серова
19:29 Столетний юбилей Шаинского в Ельцин-центре отметят лекцией
19:00 На реке Тегень открыли новый мост на месте старого
17:31 В Свердловской области отступают морозы
17:23 Первого обвиняемого в поиске заведомо экстремистских материалов оштрафовали на 3 тысячи рублей
17:04 К 8 годам колонии приговорили многодетную мать из Краснотурьинска за убийство сожителя
16:34 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о ограблении ювелирного магазина в 2017 году
15:54 Юристку из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
15:28 Большинство екатеринбуржцев планируют путешествовать на новогодние праздники
13:46 Главе «Чистого сердца» Арзамасцеву избрали меру пресечения
13:30 Школьника из Североуральска спасли от проглоченного наконечника ручки
12:35 Новые базовые станции улучшили мобильную связь на ЕКАД
11:43 Лжетуpагента будут судить за мошенничество в Екатеринбурге
11:30 В Качканаре возле школы сбили десятилетнего мальчика
10:57 Мэр Екатеринбурга объявил о закупке 50 новых трамваев
10:27 Уголовное дело о превышении полномочий сотрудником ГИБДД Асбеста вернули прокурору
10:05 В Екатеринбурге душившего детей учителя игры на балалайке оставили в СИЗО
09:48 В Свердловской области оштрафовали банк за звонки с требованием вернуть долг не тому человеку
09:28 Нетрезвый водитель без прав спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими в Ревде
21:23 В Каменске-Уральском полицией задержан предполагаемый наркосбытчик-рецедивист
21:16 Новый зооприют в Артёмовском пристраивает банду пушистых подобранок
Все новости Свердловской области
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
Все новости России и мира
10:26 В Свердловской области выбрали проекты, которые поддержат за счёт Екатерининской ассамблеи
09:41 Жителям коттеджного поселка в Полевском районе больше не нужно платить соседу за проезд к участкам
21:37 Мэрия Екатеринбурга представила планы по созданию крупной промзоны
20:54 В одной из школ Екатеринбурга появилась парта советского военного аса
20:19 Паслер отметил рекордный успех уральских самбистов
20:00 За изготовление и хранение наркоты осужден житель Серова
19:29 Столетний юбилей Шаинского в Ельцин-центре отметят лекцией
19:00 На реке Тегень открыли новый мост на месте старого
17:31 В Свердловской области отступают морозы
17:23 Первого обвиняемого в поиске заведомо экстремистских материалов оштрафовали на 3 тысячи рублей
17:04 К 8 годам колонии приговорили многодетную мать из Краснотурьинска за убийство сожителя
16:34 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о ограблении ювелирного магазина в 2017 году
15:54 Юристку из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
15:28 Большинство екатеринбуржцев планируют путешествовать на новогодние праздники
13:46 Главе «Чистого сердца» Арзамасцеву избрали меру пресечения
13:30 Школьника из Североуральска спасли от проглоченного наконечника ручки
12:35 Новые базовые станции улучшили мобильную связь на ЕКАД
11:43 Лжетуpагента будут судить за мошенничество в Екатеринбурге
11:30 В Качканаре возле школы сбили десятилетнего мальчика
10:57 Мэр Екатеринбурга объявил о закупке 50 новых трамваев
10:27 Уголовное дело о превышении полномочий сотрудником ГИБДД Асбеста вернули прокурору
10:05 В Екатеринбурге душившего детей учителя игры на балалайке оставили в СИЗО
09:48 В Свердловской области оштрафовали банк за звонки с требованием вернуть долг не тому человеку
09:28 Нетрезвый водитель без прав спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими в Ревде
21:23 В Каменске-Уральском полицией задержан предполагаемый наркосбытчик-рецедивист
21:16 Новый зооприют в Артёмовском пристраивает банду пушистых подобранок
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK