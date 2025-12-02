Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему инспектору налоговой службы. Железнодорожный районный суд признал его виновным в получении взяток за непривлечение предпринимателей к ответственности.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, экс-налоговик был обязан следить за тем, чтобы предприниматели соблюдали требования закона о применении контрольно-кассовой техники и строго вели отчётность, но, согласно материалам дела, он игнорировал нарушения со стороны пяти предпринимателей в период с февраля 2019 года по ноябрь 2024 года, за что получил от них 155 тысяч рублей. Свою вину он признал в полном объёме.
Известно, что бизнесменам грозила административная ответственность по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица) и части 2 статьи 14.5 КоАП РФ (неприменение в установленных законами случаях контрольно-кассовой техники).
Суд признал его виновным по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки за незаконное бездействие) и назначил штраф в размере 3 миллионов рублей с лишением права работать в ФНС ближайшие пять лет.
Отмечается, что в апреле 2025 года бывший налоговый инспектор уже был осуждён за аналогичное преступление. Тогда ему назначили штраф в размере 1 миллиона рублей и лишили права работать в налоговой 3 года.
