Москва внесла раскол в боксерское сообщество на Среднем Урале



Участие в тренерском совете приняло участие всего около 20 человек. Еще бы – заседание проходило за час до начала соревнований, когда тренерам необходимо было подготовить своих воспитанников



Егор Мехонцев является «брендом» и «флагом» новой областной Федерации бокса. Пожалуй, это её единственный ценный «актив»



Положительных отзывов от судей в адрес новой Федерации наш корреспондент не услышал



Соревнования в Каменске-Уральском – первый опыт новой Федерации по проведению столь масштабных мероприятий



Представители Федерации Гориславцева-Мехонцева взяли лишь два места на «новогодних» соревнованиях



Вместо легендарного ДЮСШ «Малахитовый гонг» может появиться очередной небоскреб. Найдется ли в нем место детям?

В спортивной среде Свердловской области последние несколько месяцев не утихает скандал вокруг смены руководства региональной Федерации бокса. Последние 14 лет её возглавлял известный предприниматель Георгий Архипов – коммерсант со специфической репутацией, которую получил еще в 1990-е годы, но человек, ратующий за развитие бокса и лично вкладывающий в начинающих спортсменов солидные средства. В 2010 году возглавляемая им общественная организация «Федерация бокса Свердловской области» прошла аккредитацию в Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. В отсутствие необходимой финансовой поддержки он нашел спонсоров. Среди основных как он сам (Архипову принадлежит ОАО «Уральский трубный завод» – один из крупнейших поставщиков Роснефти), так и владелец компании «Мотив» Виталий Кочетков. Команде Архипова-Кочеткова, а также мастера спорта СССР Алексея Трифонова удалось добиться весомых результатов – молодые свердловчане завоевывали титулы, занимали призовые места на первенствах России и Европы, а региональная школа бокса по праву считалась одной из самых сильных в стране.Весной 2018 года в Свердловской области появилась альтернативная Федерация бокса, созданная по инициативе депутата Заксобрания Свердловской области Андрея Гориславцева и олимпийского чемпиона Егора Мехонцева. Их поддержала Москва в лице нового генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева. На Федерацию Архипова стало оказываться давление с разных сторон, в результате которого организация лишилась аккредитации. Это произошло вопреки здравому смыслу – старую команду поддерживали 90% тренеров и судей по боксу в регионе, которые отказались работать с Гориславцевым. По самым разным причинам.Об «успехах» новой команды можно судить по Первенству Свердловской области по боксу, которое состоялось со 2 по 7 января в Каменске-Уральском. В нем приняли участие спортсмены сразу нескольких возрастов, как юношей, так и девушек, а параллельно на этой площадке прошел и Чемпионат Свердловской области по боксу среди женщин. Желание организаторов сэкономить то ли на времени, то ли финансово вылилось в такую массовость участников, что первый день юные боксеры были вынуждены боксировать до часу ночи в полуосвещенном зале. Оказались сорваны сборы к Первенству УрФО (состоится с 4 по 9 февраля в Ноябрьске, ЯНАО) по боксу среди юношей 15-16 лет. В результате сборы пришлось проводить силами Федерации Георгия Архипова, которая договорилась с администрацией Нижней Туры – чиновники выделили площадку, обеспечили спортсменов и тренеров питанием и местами в гостинице.Раскол в боксерской среде, по мнению представителей старой команды, произошел из-за желания Гориславцева самоутвердиться и заработать на освоении бюджетных средств. Сам же он считает, что федерация Архипова себя дискредитировала, показав крайне низкие результаты выступлений спортсменов и некой коррупционной составляющей, выраженной в продаже титулов и званий. Правда, доказательств этому предоставить не смог.«Сюда приезжал руководитель Федерации бокса России Умар Кремлев, он ужаснулся от того, что здесь происходит, хотел встретиться с Георгием Архиповым, но его чуть не послали. Я Архипова только два раза видел, хотя я в старой Федерации был вице-президентом. Их отношение к спорту весьма показательно. Егор Мехонцев, уроженец Свердловской области, вынужден был боксировать от Челябинской области, это характеризует работу спортивных функционеров. К тому же, вы же понимаете, о каких людях мы говорим, а учитывая, что я служил в ОБОП, на этой почве конфликт мог усугубиться. Наблюдательный совет нашей региональной общественной организации «Свердловская областная федерация бокса» возглавил вице-губернатор Азат Салихов, это его личное желание, личная инициатива. Я думаю, что нас ждёт прорыв, у нас все впереди, несмотря на сопротивление старой команды», – говорит депутат, президент «Свердловской областной федерации бокса» Андрей Гориславцев.Он также раскритиковал позицию ряда тренеров, который отказались принимать участие в тренерском совете, состоявшемся 5 января в Каменске-Уральском.«На соревнование приехало 70 тренеров, а пришло всего 20 человек», – упрекает коллег Гориславцев.Олимпийский чемпион Егор Мехонцев, который сейчас работает с Гориславцевым в тандеме, рассказал на заседании тренерского совета об изменениях, которые уже в этом году ожидаются в боксерской среде. По его словам, будет избран новый главный тренер по боксу по Свердловской области, чью кандидатуру должна будет утвердить Москва. Также в городах будут создаваться местные отделения Федерации бокса, в которые войдут уважаемые тренеры, спортсмены и известные люди, возможно главы муниципальных образований (например, в Березовском наблюдательный совет возглавил депутат Заксобрания и состоятельный бизнесмен Вячеслав Брозовский).Егор Мехонцев выразил сомнение в том, что молодые люди, получившие в 2018 году звание мастера спорта в Свердловской области, добились его заслуженно. Он не назвал фамилий, но высказал предположение, что звание было куплено, что говорит о коррупции в спорте.«Девять мастеров спорта за год! Они дискредитируют звание! Вот этим фальшивкам задай вопрос, они не ответят, где и как его получали!», – заявил Мехонцев.Он напомнил, что Чемпионат мира по боксу 2019 года среди мужчин пройдет в Екатеринбурге, а также о том, что Свердловской области из бюджета выделен один миллиард рублей на строительство спортивных центров для занятий боксом и проведения соревнований. Планируется, что объекты построят в Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском и Талице. По словам Андрея Гориславцева, объекты будут построены в течение двух лет, их строительство начнется летом этого года, а кроме вышеуказанных городов изыскиваются возможности для возведения центров бокса в Сысерти и Екатеринбурге.По мнению опрошенных корреспондентом тренеров и судей именно финансовые потоки, направленные на строительство центров, могли заинтересовать Андрея Гориславцева и Егора Мехонцева. Однако распоряжаться средствами могла бы и старая Федерация – в этом случае не пришлось бы ломать годами сложившуюся систему контактов.«Я считаю, что в этом конфликте зарыты деньги, не знаю какие и где они, но они есть. Мехонцев и Гориславцев называют себя фанатами бокса, но если вы такие фанаты, так вкладывайте собственные деньги, как Кочетков и Архипов. Пока я только высокопарные слова слышу. Вот звучат обвинения по прошлому Алексея Трифонова, но если вспомнить 90-е годы, кого тогда не болтало? Государство тогда от граждан отступилось, все пустило на самотек. Людей на улицу выбросили. Конечно, сейчас, когда деньги от государства пошли, они говорят – да мы все сможем, а что же вы не пришли 10 лет назад, когда денег от государства вообще не было? В Нижнем Тагиле на развитие бокса давали только авторитетные бизнесмены, потому что сами были бывшими боксерами. По моему мнению, конфликт развивает Гориславцев, а Мехонцев лишь бренд, флаг. Конфликт искусственный. Он начался, когда они начали прошлое вспоминать, темные пятна искать в людях. В Трифонове, Архипове. К ним сейчас государство никаких претензий не имеет. Они занимается организацией спортивных мероприятий, вкладывает в это личные деньги», – говорит руководитель родительского комитета при Федерации бокса по Свердловской области Борис Жевлаков, чей сын сам занимается боксом.С ним согласны также и другие представители боксерской среды в регионе.«Раньше была преемственность поколений, были традиции в Свердловской области, работала система. Алексей Трифонов – вице-президент нашей Федерации бокса, председатель коллегии судей Уральского федерального округа, Юля Гольтякова – судья международной категории, директор екатеринбургского ДЮСШ «Малахитовый гонг». Авторитетнейшие люди! И мы задаемся вопросом – зачем пришел Гориславцев? Что ему мешало вкладывать деньги и силы в существующую Федерацию? Зачем они сегодня пытаются сломать сложившуюся систему? На сегодняшний день ими ничего толком не сделано, денег у Гориславцева своих нет, за чей счет будут все проводить? Мы до конца 2018 года ждали план работы на 2019 год, он появился только в последних числах декабря, слизанный по аналогии с прошлых лет, не согласованный ни с кем», – заявил судья всероссийской категории, тренер-преподаватель по боксу из Волчанска Андрей Пермяков.Он считает, что федерация Мехонцева-Гориславцева не справляется с работой, и свидетельство этому – неудовлетворительная организация Первенства Свердловской области по боксу в Каменске-Уральском.«Они в Каменске собрали 300 с лишним участников, шесть разных возрастов, так нельзя делать, это преступление»! – добавил Андрей Пермяков.Свою позицию открыто он высказывать не боится, несмотря на возможные последствия (в ноябре 2018 года Алексей Трифонов снят с должности главного судьи Уральского федерального округа). В аналогичном ключе высказываются и другие опрошенные собеседники.«Если бы мы в Каменске-Уральском участия не принимали, тут бы вообще никого не было, но мы обязаны идти дальше, участвовать в соревнованиях. Архипов у нас президент Федерации, Кочетков генеральный спонсор. Наша федерация работает, чтобы дать ребятам что-то, а те, чтобы взять. Я считаю, что они самозванцы, их не народ выбрал, не тренеры, не спортсмены, их назначили. Тренеры нас поддерживают, а не их», – высказал свое мнение главный тренер сборной Свердловской области Эльдус Курбанов.Председатель родительского комитета Бориса Жевлаков добавил, что в новогодние праздники работал комендантский патруль (полиция «прочёсывала» улицы в вечернее и ночное время, отлавливая несовершеннолетних), и после 22:00 им было запрещено появляться на улице и общественных местах. То есть организаторы соревнований в Каменске-Уральском не учли этот момент, и только вмешательство тренеров и судей позволило убедить полицейских и сгладить конфликт. Борис Жевлаков также отмечает, что больше двух недель не мог дождаться судейских протоколов по итогам Первенства, тогда как при старой Федерации их можно было на следующий день уже посмотреть на сайте.Андрей Гориславцев в пику Борису Жевлакову заявил, что «нет никакого родительского комитета и никогда его не было» (несмотря на то, что по области около 70 членов комитета – Прим.ред.), но про открытое письмо, подписанное родителями спортсменов и направленное в СМИ, он в курсе.«Некоторое время назад в регионе сложилась неординарная, если не сказать странная ситуация – одновременно сосуществовали две федерации бокса Свердловской области. Причем, если первая, рожденная в 90-х, воспитала конкурентоспособную сильную молодежную сборную, то вторая пока имеет в своем активе только руководителя – олимпийского чемпиона Егора Мехонцева…», – сказано в открытом письме.Эту мысль подтвердили и последние соревнования в Каменске-Уральском. Представители условной «Федерации Гориславцева» взяли на Первенстве всего два первых места, другие места выиграла федерация Архипова.«В Каменске-Уральском победили спортсмены старой федерации, в возрастной категории 15-16 лет мы взяли 11 первых мест, а новая федерация только одно. Может новая федерация и неплохая, но надо сотрудничать, находить точки соприкосновения, но пока мы этого не видим», – подтверждает президент Федерации бокса Краснотурьинска Дмитрий Цих.Тренер из Нижней Туры Вячеслав Фаргер вдогонку добавляет, что «наши боксеры как клином по ним прошлись!»«Я 22 года проводил первенство Свердловской области. В этом году они проводили, и посмотрите во что это превратилось, дети до часу ночи боксировали! Кто такой Трифонов и кто такой Гориславцев? Это небо и земля. Трифонов это судья, тренер с большой буквы, он видит спортсменов насквозь. А Гориславцев даже не хочет общаться с тренерами, если он руководит федерацией, он должен найти контакт, но его он не ищет, он себя вознес как будто мировая звезда, не считаясь с тренерами, которые работают десятилетиями. Нас не разрушить, мы друг друга уважаем и ценим», – говорит тренер из Нижней Туры Вячеслав Фаргер.Он также отметил, что сборы в Нижней Туре сейчас проводятся силами старой Федерации.«Новая федерация на сборы денег не дала, дети за свой счет приехали в Нижнюю Туру», – добавил Вячеслав Фаргер.Кроме этого, также на сборы «скинулись» спортивные школы, местные спонсоры и просто неравнодушные к боксу люди.По некоторым данным, в ближайшее время в Москве может состояться встреча Георгия Архипова и генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева. Стороны, вероятно, намерены обсудить варианты выхода из сложившейся ситуации, которая, судя по всему, уже внесла раскол в профильное сообщество, тогда как Андрей Гориславцев изначально призывал всех объединиться, чтобы спаси бокс в регионе. Пока получается совсем иначе.«Цель, которую декларирует новая федерация, благая – возрождение бокса в регионе. И в то же время она несколько странная, ведь только по итогам 2016 года девять боксеров получили звание мастера спорта, трое стали победителями Европы среди юниоров. Недавний пример – юношеская сборная области, в состав которой входят 20 спортсменов в пятый раз стала победителем открытого областного турнира в Кургане. Результативность побед над командами из Челябинской, Курганской и Тюменской областей – впечатляют. Кроме того, сборная уже в течение семи лет является бессменным лидером турниров на первенство УрФО. Ежегодно на бокс тратятся миллионы рублей, дети имеют возможность бесплатно ездить на турниры, готовиться к ним. Деньги выделялись Георгием Архиповым и Виталием Кочетковым, последний в течение нескольких лет устраивает спортивные сборы в Курганово – порядка десяти в год, затраты только на одно такое мероприятие составляют 600 – 700 тысяч рублей, а наши дети тренируются на сборах бесплатно. Федерация жила и выпустила в большой спорт десятки классных спортсменов. Финансирование детского бокса не прекращалось даже в нелегкие 90- е и начало двухтысячных, что давало и дает возможность заниматься этим видом спорта ребятам из небогатых семей. Налицо – массовость, занятость подростков, воспитание будущих защитников Отечества», – цитата из открытого письма родительского комитета четко характеризует работу старой Федерации.Сможет ли новая федерация добиться таких же успехов, которые показывали спортсмены при Георгии Архипове и Алексее Трифонове? Судя по первым месяцам, это будет крайне непросто. Во-первых, Гориславцеву необходимо найти спонсоров – на фоне публичных обвинений в адрес старой Федерации добиться от Архипова и Кочеткова финансирования почти неразрешимая задача. Для поддержания прежнего уровня необходимо ежегодно изыскивать минимум пять миллионов рублей.«Деятельность федерации финансировалась за счет спонсоров, а часть денег на командировки, поездки давало Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (около миллиона рублей) и муниципалитеты (еще порядка 500-700 тысяч рублей). Государственных средств не хватает, поэтому основная часть это, конечно, спонсоры», – говорит Алексей Трифонов.Он заявил, что встречался и с Гориславцевым, и с Мехонцевым, но двухчасовая беседа результата не принесла.«У них только рубли в глазах, больше нет ничего. Заработать деньги на боксе – это всё, что их интересует. Наша федерация как работала, так и работает. На Уральское первенство поедут наши парни, а не их. У нас Максим Шумов из Краснотурьинска двукратный победитель Европы, Рината Мингалимова (14 лет, Краснотурьинск) – победительница Европы в 2018 году стала. У нас самые лучшие показатели по России», – продолжает Алексей Трифонов.Его также возмутило заявление Егора Мехонцева о том, что звание мастеров спорта спортсмены покупали, а не получали заслуженно.«Как ты купишь звание мастера спорта? Мы не на рынке!», – отрицает обвинения Алексей Трифонов.Старший тренер отделения бокса СШОР «Спутник» (Нижний Тагил, отсюда вышла непобедимая российская спортсменка-боксер по прозвищу «Кувалда» Наталья Рагозина) Андрей Семуков также считает, что ни о какой коррупции речь не идет.«В данном случае о материальной составляющей речи не идет. Мастеров спорта получают только достойные пацаны, они члены сборной региона, страны. Зачем их сейчас с грязью смешивают?», – возмущается Семуков.Он также уверен, что Гориславцеву хочется денег и власти. Директор легендарного ДЮСШ по боксу «Малахитовый гонг» (Екатеринбург) Юлия Гольтякова в своих рассуждениях также указывает на то, что новые функционеры «коммерсанты со стажем». По её данным, здание и земельный участок, где сейчас находится «Малахитовый гонг» (принадлежит муниципалитету), планируется снести, и построить на этом месте 20-этажное офисное здание. Учитывая выгодное месторасположение (во дворах на Вайнера,9а), проект обещает быть финансово прибыльным даже при условии, если первые два этажа отдадут под школу бокса. По некоторым сведениям, в 2007 году у Гориславцева был готовый проект по этому зданию, но осуществлению планов помешал финансовый кризис. Сейчас же у него есть и депутатский админресурс, и поддержка в Москве. Осталось найти инвесторов. Только вот поддержат ли жители уральской столицы новую «свечку» в центре города?Добавим, что президент академии бокса Кости Цзю Сергей Кочнев отказался комментировать конфликт Федераций, и заявил, что не будет отвлекать своего наставника по данной теме.