Общество
18:37 | 29.12.2018
С НОВЫМ ГОДОМ!
Редакция издания «Вечерние ведомости» и уважаемые читатели поздравляют уральцев с наступающим праздником
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
По традиции, встречая Новый год, мы подводим итоги уходящего года, расставляя приоритеты на предстоящий период, – сказал глава региона. – Как и для всей России, для Свердловской области 2018 год был годом выбора стратегического курса развития, периодом принятия важных политических и управленческих решений, необходимых для устойчивого роста экономики и обеспечения социального благополучия, сохранения созидательного настроя в обществе. Уверен, что для Среднего Урала – для региона-новатора, экспериментатора, неутомимого труженика – нет ничего невозможного. Если мы будем едины в своих устремлениях, если будем верить в свои силы, в Свердловскую область, мы все преодолеем, добьемся всех поставленных целей. Дорогие друзья! Пусть наступающий Новый год станет для всех нас годом новых открытий и свершений. Пусть с боем кремлевских курантов в вашу жизнь войдут счастье и вдохновение. С праздником, дорогие уральцы! С Новым годом!
Генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын:
Дорогие жители Свердловской области, друзья, коллеги, все, кто с нами был весь этот год, помогал, сопереживал! Всем вам огромное человеческое спасибо за то, что вы с нами, за то, что мы вместе! Нам предстоит новый, 2019-й, год. Каждый год, который мы все проживаем, и каждый последующий год, кажется все сложнее и сложнее. Но при этом и мы сами становимся все мудрее, опытнее – и в этом наше преимущество. Преимущество перед всеми вызовами, которые наша жизнь нам приносит. Но я уверен, мы достойно проживем 2019-й год, преодолеем все, потому что у нас есть все мы. С праздником! С Новым годом! И пусть у вас все будет прекрасно в этот прекрасный зимний вечер и весь следующий год!
Заместитель Главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анатолий Гагарин:
Уважаемые екатеринбуржцы! Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Новый год – это праздник, который мы ждем с нетерпением, в особенности, когда до этого замечательного праздника остаются считанные дни. В эти несколько предновогодних дней мы можем оглянуться на то, что было сделано в течение года, определить планы на будущее. Для Екатеринбурга это был успешный и перспективный год, давший старт многим проектам, обращенным в будущее. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем все для того, чтобы этот год принес Екатеринбургу и его жителям благополучие, стабильность, мир, любовь и достаток. Совсем немного времени осталось до наступления Нового года. Будем помнить старую народную примету: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому пусть у всех вас в новогоднюю ночь будет доброе, радостное настроение, пусть ваш стол будет обильным, щедрым, гостеприимным. Я желаю, чтобы вы встретили Новый год вместе с самыми дорогими и любимыми людьми, со своей семьей и с хорошими друзьями. Крепкого здоровья, счастья и успехов в наступающем году!
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин:
Земляки! Друзья! Искренне поздравляю с наступающим 2019 годом! Пусть весь негатив и невзгоды останутся в году уходящем! И какие испытания бы нам не пророчили на следующий год, пусть эти прогнозы не сбудутся. Хоть свинья и символ наступающего года, но пусть она будет только ласково хрюкать, а не гадить, где попало. А если нам не гадить, то вместе мы сделаем мир вокруг нас лучше и справедливее! И пусть у нас и наших близких в наступающем году все будет хорошо!
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Валерий Савельев:
Пусть 2019 год станет для вас самым замечательным: прибыльным, благополучным, щедрым на незабываемые впечатления, масштабные цели и громкие победы! Пусть рядом всегда будут самые близкие люди и верные друзья! Крепкого здоровья, головокружительных успехов, бесконечного счастья, искренней любви, теплых улыбок и объятий! Чудесного праздника, счастливого нового года!
Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев:
Дорогие земляки! Предновогодние дни - особое время. В последние мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем стремиться. Безусловно, уходящий год был богат на события. Он оказался не самым простым для нас всех. Но вместе с испытаниями принёс и новый опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить себя. Этот год для Екатеринбурга стал годом перемен. Новый глава, новая городская Дума, борьба за ЭКСПО и обидный проигрыш. Кроме того, федеральные законы, по которым мы начнём жить уже очень скоро, это и повышение НДС, и мусорная реформа. Трудности означают только одно - я и моя команда будем работать ещё больше, чтобы оправдать доверие жителей, которые поддержали меня на выборах! Нам ещё очень многое предстоит сделать. Новый год - это новый шанс. Верю, что с Вашей поддержкой мы не упустим его, добьёмся исполнения всех намеченных целей на благо города Екатеринбурга и её жителей. Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз всем вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Новый год – самый добрый и светлый праздник, который с радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети. Искренне желаю вам, чтобы новый год принес счастье, подарил энергию, оптимизм, хорошее настроение. Пусть он войдет в ваши дома, даруя мир, благополучие и веру в добро! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, незабываемых новогодних впечатлений!
Максим Чмора, начальник Уральского таможенного управления:
Уважаемые уральцы! От всей души поздравляю вас с самым волшебным праздником в году – Новым годом! Я желаю вам счастья. Для каждого оно свое: новая работа или повышение, интересные путешествия или новый дом, кто-то мечтает найти вторую половину или дождаться прибавления в семье! Но главное – пусть в ваших сердцах царит гармония! Успехов и достижений, побед и свершений! Пусть в 2019 году в вашей жизни обязательно произойдут перемены к лучшему! Добра, мира и благополучия вашим семьям! С Новым годом!
Руководитель еженедельника «МК-Урал» и интернет-газеты «Вечерние Ведомости» Ольга Михайлова:
Пусть в прошлое уходит старый год, прощаясь с ним, встречаем год грядущий, он полон будет радости, забот, но в жизни человек всегда ведущий. Я желаю всем здоровья в Новый год и никогда по жизни не сдаваться! Поверьте, вам непременно повезет, и все на свете будет получаться.
Вице-президент Инвестиционной компании «AVS Group» Андрей Станкевич:
Пусть 2019 год станет годом исполнения ваших заветных желаний, верных решений и впечатляющих достижений! Пусть все будет спокойно и благополучно в ваших домах и семьях! Достатка, отличного настроения, мира, добра и понимания!
Главный редактор Накануне.RU Сергей Хурбатов:
Наш город быстро меняется (у классика было «Екатеринбург-Свердловск», а сейчас наоборот), меняется привычный вид, наверное, происходит это подстать людям. Если Свердловск был городом-тружеником, то Екатеринбург неминуемо превращается в торговую и культурную точку притяжения. В этом году была снесена телебашня, что для меня изменило его восприятие бесповоротно, произошло это в угоду международным мероприятиям, но в конце года мы так и не получили «ЭКСПО-2025». Всемирная выставка могло кардинально изменить облик Екатеринбурга, чего бы я, честно говоря, не хотел, понимая все экономические перспективы. Может быть, это такое ретроградство, но пусть в нашем городе и в нашем регионе остается стержень Свердловска, стержень закалки и больших свершений, желаю нам, его жителям, оставаться именно таким стержнем.
Директор по маркетингу компании «Мотив» Екатерина Хворостова:
Оператор МОТИВ поздравляет родной Екатеринбург с наступающим Новым годом! Желаем жителям в 2019 году больше теплых и ярких моментов в жизни и успешных проектов. Пусть новый год принесет удачу и возможность быть рядом со своими близкими. А МОТИВ позаботится, чтобы вы всегда оставались на связи.
Фонд святой Екатерины:
Фонд святой Екатерины от всего сердца поздравляет всех горожан с наступающим Новым годом и Рождеством!Новый год открывает для каждого из нас новые возможности и позволяет добиться успехов во всех наших начинаниях. Желаем вам, чтобы этот удивительный праздник наполнил вас положительной энергией на долгое время. Пусть 2019 год оправдает все надежды, будет щедрым на хорошие события, принесёт благополучие и радость! Пусть свет Вифлеемской звезды наполнит ваши сердца миром, согласием и надеждой! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!
Председатель регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко:
От лица свердловского регионального отделения общероссийской организации «Офицеры России» хочу поздравить всех с Наступающим Новым 2019 Годом! Пусть он будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей, достижений и профессиональных успехов, наполненный яркими событиями и добрыми делами! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!
Редакция издания «Вечерние ведомости присоединяется к поздравлениям! Новый год – замечательный, любимый всеми праздник, он наполнен счастьем, радостью, подарками и волшебством. Желаем всем крепкого здоровья, успеха, счастья и прекрасного праздника! Пусть в Новом году у вас будет избыток сил, здоровья, времени, для реализации всех ваших желаний, планов и проектов.
© «Вечерние Ведомости»
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