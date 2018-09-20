Силовикам развяжут руки по делам «команды Тунгусова». Первые уже побежали



Фото с личной страницы Александра Устинова в «Фейсбуке»

Переизбранные в новый созыв городской думы Екатеринбурга депутаты Виктор Тестов и Сергей Мелехин, представляющие в ЕГД группу «Таганского Ряда», по слухам, спустя несколько дней переговоров все же присягнули на верность свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Обитатели резиденции главы региона сообщают, что в пятницу, 21 сентября состоялась неформальная встреча Евгения Куйвашева и директора рынка «Таганский Ряд» Анатолия Никифорова, на котором стороны закрепили договоренности о негласном сотрудничестве.На место начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина рассматривается бывший руководитель ГУ МВД РФ по Москве, генерал-лейтенант Анатолий Якунин – ныне начальник Оперативного управления МВД России. Если верить инсайдерам, он будет назначен уже в самое ближайшее время. По слухам, назначение Якунина выгодно некоторым бывшим и действующим сотрудникам ФСБ, а также бывшему вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову. Михаил Бородин же, как и сообщалось ранее, будет назначен начальником ГУ МВД по Воронежской области – к слову, в 2000-х годах в должности начальника криминальной милиции там проходил службу Анатолий Якунин.Известный уральский журналист, медийщик, и пожалуй, самый популярный телеграммер Екатеринбурга Александр Устинов сбежал за границу под страхом расправы и прессинга со стороны оппонентов, которых он разоблачает в своих телеграмм-каналах и подконтрольных ресурсах. На фоне появившейся информации об отъезде за пределы РФ бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, в интересах которого Устинов работал некоторое время, можно ожидать и дальнейшего оттока свердловчан в Европу. Впрочем, это лишь одна из версий. По другим данным, на днях Устинов приехал в Минск, где ему сделано предложение поработать на белорусского президента Александра Лукашенко и он совсем не скрывается от недругов – напротив, проводит время в светских кругах.В Полевском городском суде затягивается рассмотрение уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности местного начальника ОМВД Игоря Рзаева, обвиняемого в махинациях со служебным УАЗиком. Дело находится в суде уже девятый месяц, но завершение судебного следствия еще не скоро, отмечают слухмейкеры. Дело в том, что второй подсудимый проходит лечение в больнице, и судебные заседания в его отсутствие не проводятся. По слухам, болезнь – лишь повод оттянуть вынесение приговора, если такой вообще состоится.В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Свердловской области, по слухам, собираются возобновить расследование уголовного дела, возбужденного в мае 2013 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам мошенничества в особо крупном размере при приватизации арендуемого городского имущества с использованием коррупционных схем. Дело было бесфигурантным, но на его основании оперативниками свердловского ОБОП при сопровождении бойцов СОБР проводились обыски в коттедже тогда еще вице-мэра Владимира Тунгусова и доме начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации Екатеринбурга Вадима Дударенко. Дело было прекращено, но сейчас у прокуратуры якобы появились основания, а главное воля, чтобы снова дать ход собранным пять лет назад материалам.Едва власти отошли от митингов на тему пенсионной реформы, как впереди «замаячила» новая волна протестной активности. В преддверии 1 октября, когда вступает в полную силу «пакет Яровой», согласно которому операторы связи обязаны хранить на серверах текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные сообщения пользователей, в России готовятся масштабные протесты. Слухмейкеры отмечают, что волна «захлестнет» и Екатеринбург. На нарушение общественного порядка никто не пойдет, но «старт» будет дан именно в уральской столице.Капитальный ремонт Екатеринбургского цирка, которым по госконтракту стоимостью 97,7 миллионов рублей занимается «родственное» семье депутата Олега Кагилева ООО «Урал Инжиниринг», может затянуться на неопределенное время. Объект должен быть сдан 1 ноября, но, судя по выполненным на сегодняшний день объемам, слабо верится, что рабочие не сорвут сроки. По слухам, директор цирка Анатолий Марчевский в панике, и хотя на людях отшучивается, заявляя, что подрядчик успевает сдать объект в срок, серьезно переживает по поводу происходящего.Контрольно-надзорные органы готовятся к проверкам Екатеринбургского метрополитена. По слухам, в «подземке» отключены системы пожаротушения и оповещения о пожаре, что в случае ЧП может привести к сотням человеческих жертв – по данным сайта ЕМУП только за истекший период 2018 года услугами метро воспользовались более 31 миллиона пассажиров. В случае подтверждения информации о неработоспособности систем безопасности силовики готовятся ходатайствовать о смене руководства транспортного предприятия, которое сейчас возглавляет Андрей Панаиотиди.Депутат ЗакСобрания Свердловской области Геннадий Ушаков встревожен ситуацией вокруг потери влияния в регионе Владимиром Тунгусовым. По слухам, в бытность Тунгусова вице-мэром Екатеринбурга парламентарий со своим бизнес-партнером Тимощуком заполучил ряд объектов недвижимости, принадлежащих муниципалитету. Один из них, опять же по слухам, они незаконно снесли в центральной части города на улице 8 Марта, где построили четырехэтажный офисник, который потом путем сомнительным схем попытались легализовать. Сплетники шепчутся, что по этому поводу Тимощука даже то ли задерживали, то ли к нему были вопросы у силовиков, но отношения с «серым кардиналом» уберегли его от чрезмерного внимания правоохранителей.Другой момент, связанный с Геннадием Ушаковым, касается схем поставки коммунальной техники для нужд Екатеринбурга. По слухам, переписку по ним в свое время изымали в телефоне Владимира Тунгусова, и теперь силовики всерьез переживают, как бы депутат не подался в бега. Новому руководителю регионального СУ СКР Михаилу Богинскому, судачат слухмейкеры, доложат о крайне любопытной истории партнерства в самые ближайшие дни.В учреждениях, подведомственных Министерству образования Свердловской области, возглавляемого Юрием Биктугановым, происходят странные вещи. Так, в одном из техникумов Екатеринбурга на Эльмаше, с поступившего на бюджет выпускника детдома требуют деньги за проживание в общежитии, что противоречит закону об образовании и закону о социальных гарантиях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Руководство министерства уже в курсе ситуации и осуждает действия руководящего состава учреждения, но, несмотря на это, деньги с сироты продолжают требовать.В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, после вынужденного ухода из образовательного учреждения отряда «СпасУрал», студенты получающие профессию пожарного, вынуждены рисковать собственным здоровьем при проведении учебных занятий, так как у техникума отсутствуют необходимые по данной специальности средства индивидуальной защиты. Будущие спасатели и герои,по слухам, вынуждены за свой счет приобретать защитные каски и пожарные боевки, средняя цена на которые составляет порядка 13 тысяч рублей. Родители шокированы и пребывают в тихом ужасе от финансовых затрат.