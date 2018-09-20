Общество
21:56 | 21.09.2018
Силовикам развяжут руки по делам «команды Тунгусова». Первые уже побежали
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
«Таганский Ряд» пошел на уступки
Переизбранные в новый созыв городской думы Екатеринбурга депутаты Виктор Тестов и Сергей Мелехин, представляющие в ЕГД группу «Таганского Ряда», по слухам, спустя несколько дней переговоров все же присягнули на верность свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Обитатели резиденции главы региона сообщают, что в пятницу, 21 сентября состоялась неформальная встреча Евгения Куйвашева и директора рынка «Таганский Ряд» Анатолия Никифорова, на котором стороны закрепили договоренности о негласном сотрудничестве.
Михаила Бородина сменит москвич с генеральскими погонами
На место начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина рассматривается бывший руководитель ГУ МВД РФ по Москве, генерал-лейтенант Анатолий Якунин – ныне начальник Оперативного управления МВД России. Если верить инсайдерам, он будет назначен уже в самое ближайшее время. По слухам, назначение Якунина выгодно некоторым бывшим и действующим сотрудникам ФСБ, а также бывшему вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову. Михаил Бородин же, как и сообщалось ранее, будет назначен начальником ГУ МВД по Воронежской области – к слову, в 2000-х годах в должности начальника криминальной милиции там проходил службу Анатолий Якунин.
Александр Устинов покинул пределы России вслед за бывшим шефом
Известный уральский журналист, медийщик, и пожалуй, самый популярный телеграммер Екатеринбурга Александр Устинов сбежал за границу под страхом расправы и прессинга со стороны оппонентов, которых он разоблачает в своих телеграмм-каналах и подконтрольных ресурсах. На фоне появившейся информации об отъезде за пределы РФ бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, в интересах которого Устинов работал некоторое время, можно ожидать и дальнейшего оттока свердловчан в Европу. Впрочем, это лишь одна из версий. По другим данным, на днях Устинов приехал в Минск, где ему сделано предложение поработать на белорусского президента Александра Лукашенко и он совсем не скрывается от недругов – напротив, проводит время в светских кругах.
Шериф из Полевского может уйти от ответственности
В Полевском городском суде затягивается рассмотрение уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности местного начальника ОМВД Игоря Рзаева, обвиняемого в махинациях со служебным УАЗиком. Дело находится в суде уже девятый месяц, но завершение судебного следствия еще не скоро, отмечают слухмейкеры. Дело в том, что второй подсудимый проходит лечение в больнице, и судебные заседания в его отсутствие не проводятся. По слухам, болезнь – лишь повод оттянуть вынесение приговора, если такой вообще состоится.
Свердловские силовики в шаге от судьбоносного решения
В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Свердловской области, по слухам, собираются возобновить расследование уголовного дела, возбужденного в мае 2013 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам мошенничества в особо крупном размере при приватизации арендуемого городского имущества с использованием коррупционных схем. Дело было бесфигурантным, но на его основании оперативниками свердловского ОБОП при сопровождении бойцов СОБР проводились обыски в коттедже тогда еще вице-мэра Владимира Тунгусова и доме начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации Екатеринбурга Вадима Дударенко. Дело было прекращено, но сейчас у прокуратуры якобы появились основания, а главное воля, чтобы снова дать ход собранным пять лет назад материалам.
«Закон Яровой» взбудоражит Урал
Едва власти отошли от митингов на тему пенсионной реформы, как впереди «замаячила» новая волна протестной активности. В преддверии 1 октября, когда вступает в полную силу «пакет Яровой», согласно которому операторы связи обязаны хранить на серверах текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные сообщения пользователей, в России готовятся масштабные протесты. Слухмейкеры отмечают, что волна «захлестнет» и Екатеринбург. На нарушение общественного порядка никто не пойдет, но «старт» будет дан именно в уральской столице.
Ремонт Екатеринбургского цирка затягивается
Капитальный ремонт Екатеринбургского цирка, которым по госконтракту стоимостью 97,7 миллионов рублей занимается «родственное» семье депутата Олега Кагилева ООО «Урал Инжиниринг», может затянуться на неопределенное время. Объект должен быть сдан 1 ноября, но, судя по выполненным на сегодняшний день объемам, слабо верится, что рабочие не сорвут сроки. По слухам, директор цирка Анатолий Марчевский в панике, и хотя на людях отшучивается, заявляя, что подрядчик успевает сдать объект в срок, серьезно переживает по поводу происходящего.
Екатеринбургскую «подземку» посетят ревизоры
Контрольно-надзорные органы готовятся к проверкам Екатеринбургского метрополитена. По слухам, в «подземке» отключены системы пожаротушения и оповещения о пожаре, что в случае ЧП может привести к сотням человеческих жертв – по данным сайта ЕМУП только за истекший период 2018 года услугами метро воспользовались более 31 миллиона пассажиров. В случае подтверждения информации о неработоспособности систем безопасности силовики готовятся ходатайствовать о смене руководства транспортного предприятия, которое сейчас возглавляет Андрей Панаиотиди.
У Геннадия Ушакова появился повод для беспокойства…
Депутат ЗакСобрания Свердловской области Геннадий Ушаков встревожен ситуацией вокруг потери влияния в регионе Владимиром Тунгусовым. По слухам, в бытность Тунгусова вице-мэром Екатеринбурга парламентарий со своим бизнес-партнером Тимощуком заполучил ряд объектов недвижимости, принадлежащих муниципалитету. Один из них, опять же по слухам, они незаконно снесли в центральной части города на улице 8 Марта, где построили четырехэтажный офисник, который потом путем сомнительным схем попытались легализовать. Сплетники шепчутся, что по этому поводу Тимощука даже то ли задерживали, то ли к нему были вопросы у силовиков, но отношения с «серым кардиналом» уберегли его от чрезмерного внимания правоохранителей.
…и не один
Другой момент, связанный с Геннадием Ушаковым, касается схем поставки коммунальной техники для нужд Екатеринбурга. По слухам, переписку по ним в свое время изымали в телефоне Владимира Тунгусова, и теперь силовики всерьез переживают, как бы депутат не подался в бега. Новому руководителю регионального СУ СКР Михаилу Богинскому, судачат слухмейкеры, доложат о крайне любопытной истории партнерства в самые ближайшие дни.
В Екатеринбурге с сироты требуют деньги за проживание в студенческом общежитии
В учреждениях, подведомственных Министерству образования Свердловской области, возглавляемого Юрием Биктугановым, происходят странные вещи. Так, в одном из техникумов Екатеринбурга на Эльмаше, с поступившего на бюджет выпускника детдома требуют деньги за проживание в общежитии, что противоречит закону об образовании и закону о социальных гарантиях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Руководство министерства уже в курсе ситуации и осуждает действия руководящего состава учреждения, но, несмотря на это, деньги с сироты продолжают требовать.
Будущие пожарные рискуют жизнью
В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, после вынужденного ухода из образовательного учреждения отряда «СпасУрал», студенты получающие профессию пожарного, вынуждены рисковать собственным здоровьем при проведении учебных занятий, так как у техникума отсутствуют необходимые по данной специальности средства индивидуальной защиты. Будущие спасатели и герои,по слухам, вынуждены за свой счет приобретать защитные каски и пожарные боевки, средняя цена на которые составляет порядка 13 тысяч рублей. Родители шокированы и пребывают в тихом ужасе от финансовых затрат.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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