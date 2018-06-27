«Эта реформа бесовская, антинародная, античеловеческая»

18:07 | 29.06.2018

Пенсионная реформа разделила Общественную палату Свердловской области на сторонников и противников законопроекта

Общественная палата Свердловской области (ОП СО) — орган, члены которого, исходя из названия, являются представителями населения, связующим звеном между властью и жителями, — поддержала концепцию шокового для всех россиян законопроекта о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Большинство из присутствующих на заседании общественной экспертизы членов палаты и областных министерств в своих выступлениях признались, что давно и с нетерпением ждут повышения пенсионного возраста, и лишь несколько человек, принявших участие в обсуждении, раскритиковали коварные планы правительства, назвав их антинародными.



Так, заместитель председателя ОП СО Владимир Винницкий, которому в этом году исполнилось 69 лет, зачитал текст резолюции, в которой говорится, что действующий пенсионный возраст — 60 и 55 лет — был установлен в 1928 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 43 года. К 2028 году, по прогнозам авторов законопроекта, россияне будут жить до 75–85 лет. Кроме того, в Правительстве РФ утверждают, что повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсии — на целую тысячу рублей в год! Что, очевидно, по мнению авторов проекта и господина Винницкого, весьма небедного человека, сделает россиян намного счастливее.



«Мы должны серьезно разговаривать с гражданами страны, а не демонстрировать бухгалтерские цифры», — подчеркнул Владимир Винницкий (потерев пенсионное удостоверение в кармане) и добавил, что решение вопроса о повышении пенсионного возраста «предрешено».



Сегодня количество работающих граждан сокращается, следовательно, нагрузка на них будет увеличиваться, вступил в разговор вице-спикер областного Заксобрания Владимир Власов, отметивший в этом году свое 60-летие и хоть завтра, при желании, имеющий возможность получить пенсионное удостоверение. По словам представителя регионального парламента, соцопросы показали, что 80 % россиян выступают против повышения пенсионного возраста, а около 70 % признают неизбежность принятия «этого непопулярного решения».



На вопрос одного из присутствующих, анализировала ли Общественная палата финансовое положение пенсионеров, Винницкий ответил, что заседание посвящено не пенсионной реформе в целом, и, поставив все точки над «i», сказал: «Сейчас мы обсуждаем узкий вопрос — каким образом вводить повышение пенсионного возраста».



Кстати, эксперты, присутствующие на заседании, подтвердили основные опасения россиян: до пенсии доживут не все. Так, временно исполняющая обязанности директора Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова привела данные исследования Института демографии Высшей школы экономики, согласно которым до 63 лет не доживут 6,5 % женщин и 17,4 % мужчин.



«Это существенные риски, которые надо учитывать», — сказала она.



Люди в возрасте получают зарплату на 30 % ниже, поэтому пенсия в 10–13 тысяч рублей становится для них значительным подспорьем. Повышая пенсионный возраст, государство должно позаботиться о поддержании здоровья пожилых людей, повышении их квалификации, подчеркнула Юлия Лаврикова.



«Нагрузка на Пенсионный фонд будет только расти, и цифры это подтверждают. Но решение принимать придется: чем дольше будем затягивать, тем больнее будет. Понятно, что закон должен быть не только финансово обоснован, но и восприниматься справедливым всеми. Есть пенсионеры, у которых достойная пенсия, а есть те, которые выживают. Как закон будет учитывать и тех и других, пока неизвестно», — вступила в полемику председатель общественного совета при министерстве экономики области Марина Вшивцева, которой в мае этого года исполнилось 56 лет, и обсуждаемый законопроект на её выход на пенсию никак повлиять уже не может.



Следом за Вшивцевой к обсуждению подключилась член ОП СО Ольга Брулёва. Отметим, что она уже на пенсии и, как вы понимаете, ее лично реформа никак не коснется. В своём выступлении Брулёва предложила не повышать пенсионный возраст для женщин выше 60 лет и сделать исключение для мам, вырастивших троих детей. С одной стороны, как могло показаться, Ольга Ивановна выступает против реформы, но она тут же заговорила о «врагах», которые выкладывают в интернете протестные видеоролики с критикой пенсионной реформы.



«Наши враги — правительство!» — прокричал кто-то из дальнего угла зала.



«Я так не считаю. Они говорят: мы готовы взять вилы и идти. Хотя люди живут в нормальных условиях и зарабатывают нормальные деньги. Надо противостоять этому. Заниматься идеологической работой», — ответила Брулёва оппоненту.



Неожиданным для общего тона обсуждения и для большинства присутствующих сторонников реформы стала позиция игумена Вениамина, который назвал законопроект «дерьмом» и «бесовщиной». Представитель РПЦ признался, что видеороликов в интернете не видел, но предположил, что их авторы правы.

«Эта реформа бесовская, антинародная, античеловеческая. Россия перестает быть социальным государством. Люди, которые имеют деньги, хотят их еще больше разными способами — такими циничными, как грабить Пенсионный фонд. Понятно, что мало людей доживает до пенсии. Обратите внимание, что повышение продолжительности жизни планируется потом, а реформа принимается сейчас», — заявил игумен Вениамин, добавив, что законы о пенсиях пишут люди, которые в пенсиях не нуждаются.



Не учёл высказавший своё мнение игумен только одного факта. Те, кто в текущем моменте окружали его, в пенсиях тоже не нуждались. Одни уже были на пенсии, другие преуспели в бизнесе, и пенсия в 15 тысяч рублей, скорее всего, не вызывает у них ничего, кроме истерического смеха.



Не успел игумен Вениамин закончить свою пламенную речь, как Винницкий назвал его выступление «жестом отчаяния», а «молочный король» Свердловской области и крупный бизнесмен Сергей Майзель обвинил служителя церкви в лукавстве.



«Суть в том, чтобы увеличить экономику, чтобы бабушкам в среднем удвоить пенсию», — сказал заместитель председателя ОП СО Сергей Майзель вопреки ранее прозвучавшей статистике, свидетельствующей, что многие до нового пенсионного возраста не доживут, а значит, и удваивать выплаты будет некому.



Сам господин Майзель пенсионного возраста ещё не достиг. Первого декабря текущего года ему исполнится лишь 57 лет, но достиг он другого — успехов в деле наращивания своих капиталов за счёт некогда принадлежавших государству земель и предприятий. Именно эти «кисельные берега и молочные реки» давно уже обеспечили ему хорошую прибавку к пенсии. Сергей Майзель является собственником нескольких молочных заводов, и пенсия, в отличие от большинства жителей области, волнует его мало. Гораздо важнее для Сергея Гершевича поддержать идеи и законопроекты Правительства РФ и руководства «ЕР», глядишь — к бизнесу что-нибудь да прирастёт.



Председатель родительского движения Герман Авдюшин особо подчеркнул, что не нашел в законопроекте научного обоснования повышения пенсионного возраста.



«В 1928 году пенсионный возраст установили на основе физиологии. С тех пор физиология не изменилась. А то, что денег нет на пенсионеров, это уже не наука, а частное мнение группы чиновников. Не надо трогать пенсионный возраст, надо просто бороться с коррупцией», — высказал общественник своё мнение.



Поддержал противников реформы и заместитель председателя комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Владимир Семенов, сказав, что работал 57 лет подряд, а пенсию предлагают отодвинуть до 65. По его мнению, перед переходом к пенсионной реформе нужно «расчистить площадку» — восстановить экономику.



«Наведите порядок, а затем мы проголосуем. А так это фактически подрыв авторитета президента», — сказал Семенов.



12 июля Общественная палата России обобщит все предложения от региональных палат. По словам господина Винницкого, в своем докладе, который уйдёт в Москву, он отдаст предпочтение «глубоким экспертным суждениям, основанным на документах и статистике». Каким будет этот доклад, понятно по тону прошедшего обсуждения и озвученной резолюции. Завершающий свою работу состав Общественной палаты региона, до сей поры практически незаметный для населения на протяжении всего срока полномочий, скорее, выражает интересы чиновничества и готов учитывать его интересы. Интересы общественности их волнуют в меньшей степени.



Как написали наши коллеги из «Накануне.RU», одобрение пенсионной реформы — «дембельский аккорд» перед переизбранием палаты в августе. И есть все основания полагать, что это обновление будет формальным, судя по тому как идёт отбор кандидатов в новый состав. Практически все ныне в ней состоящие останутся на своих местах. Изменения, конечно, возможны, но не существенные. Ведь всё, для чего нужен этот орган чиновникам, — это показать поддержку инициатив власти обществом. Ведь именно население они как бы и представляют. Палата-то общественная!