«Список раздора»: как «список Тунгусова» расколол свердловских единороссов

Виктор Шептий: «На совещании не присутствовал, списка не видел, а эти на акции, так «они пришли за небольшие деньги»



Александр Косинцев (слева) и Андрей Станкевич (справа) пришли к общему пониманию, что ситуация с формированием счетных комиссий вредит интересам самой партии



Секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак. Фото: http://er.ru/



Депутат городской думы Екатеринбурга Анатолий Шарапов.

Руководитель исполкома Чкаловского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Бондаренко

«Разгорелось» всё еще 16 мая 2018 года. Именно в этот день ряд членов «Единой России», причём состоящих в «ЕР» давно и занимающих руководящие партийные посты, заявили о том, что руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов собрал на совещание действующих депутатов гордумы Екатеринбурга и потенциальных кандидатов, которым объявил, что их кандидатуры одобрены и утверждены Администрацией Президента. Более того, победа им обеспечена. Из приглашенных был составлен некий список, который впоследствии и получил название «список Тунгусова».Пожалуй, вокруг его создания не было бы столь громкого скандала, если бы в число счатсливчиков вошли исключительно проверенные и честные партийцы, давно работающие в её интересах и реально пользующихся поддержкой избирателей. Но нет, в списке оказались люди, почти не имеющие отношения к «Единой России», а в отдельных случаях – являвшихся ранее её оппонентами.Так для примера можно взять бывшего руководителя регионального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрия Сергина, который буквально в день составления списка перебежал на сторону единороссов, бросив «пенсионеров» на произвол судьбы. Его фамилия также фигурирует в «списке Тунгусова». Да и вообще как минимум на половину он наполнен людьми беспартийными, выскочившими в соответствии с поговоркой «как чёрт из табакерки».Второй претензией является то, что Владимиром Тунгусовым, не имеющим, кстати, к партии никакого отношения, контролируются члены счетных комиссий, которые будут работать на праймериз и посчитывать голоса, отданные за кандидатов. А это, как считают несогласные, означает только одно: все кандидаты из пресловутого «списка Тунгусова» одержат победу на праймериз. Счетные комиссии формировались рабочей группой, которая, как утверждается, лояльна первому вице-губернатору.Таким образом, более 200 кандидатов (настоящих партийцев), готовившихся заявиться на праймериз регионального отделения «Единой России», оставались не у дел, а предварительное голосование из конкурентной борьбы превращалось в бюрократическую процедуру с заранее известным результатом. Все эти претензии и вылились в протестную акцию, проведённую «несогласными» около здания регионального отделения «Единой России» в Екатеринбурге 16 мая.Во время акции участники праймериз и активисты партии обратились с открытым письмом к председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву и секретарю Генсовета «ЕР» Андрею Турчаку. В письме звучала просьба распустить организационный комитет по подготовке праймериз, а подписало его более 500 человек.В числе подписантов письма, которые не побоялись публично заявить о своем несогласии с действиями руководства регионального отделения партии и с одним из чиновников, стоящим, по сути, на самой вершине региональной вертикали власти, оказались видные единороссы. Среди них депутат Заксобрания Свердловской области Игорь Володин, депутат гордумы Екатеринбурга Анатолий Шарапов, руководитель исполкома Чкаловского отделения партии Елена Бондаренко, секретарь первичного отделения Чкаловского местного отделения «ЕР» Андрей Станкевич и ещё ряд других партийцев.После передачи открытого письма секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Виктору Шептию, последний поспешил на пресс-конференцию. Изначально на встрече с журналистами планировалось обсуждение итогов выдвижения участников на предварительное голосование, но итогом встречи с прессой стала попытка Шептия откреститься от «списка Тунгусова» и слить все проблемы на руководство региона.Руководитель регионального отделения партии сразу отметил, что разговор с представителями СМИ будет несколько отличаться от заявленной темы: дескать, итоги подводить еще рано, так как прием документов на выдвижение продлили на три дня, чтобы все кандидаты успели сделать справку об отсутствии судимости. По словам Шептия, главный принцип и требование партии — чистота перед законом (ну, допустим). На тот момент для участия в праймериз заявились 195 участников, конкурс составлял 6 человек на место. Из участников праймериз 40 % — члены партии, 44 % — беспартийные, 16 % — сторонники партии. Особый акцент Виктор Шептий сделал на то, что треть списка составляет молодежь. «Единая Россия» — партия не начальников, а партия молодежи», — гордо резюмировал он.По поводу акции перед штабом партии на улице Розы Люксембург, Шептий был немногословен, но конкретен, и свёл всё к деньгам (кто как привык работать – Прим.).«Несколькими участниками праймериз был устроен привод людей», – прокомментировал он прошедшую акцию, назвав ее политической борьбой. По его словам, в разговоре с одной из митингующих он выяснил, кто заплатил этим людям, чтобы они пришли к штабу. «Они пришли за небольшие деньги», – добавил он.Кстати, во время проведения акции у здания партии присутствовал и корреспондент «Вечерних ведомостей», который общался с участниками, с организаторами, и с простыми партийцами, но ни одного человека, который бы пришёл туда за деньги он не нашел.Что касается «списка Тунгусова», то, по словам Виктора Шептия, он не присутствовал на совещании, где, якобы, утверждались фамилии будущих победителей праймериз, и списка не видел. При этом он заявил, что задачу манипулировать списком кандидатов перед партией никто не ставил. А определяющую роль будет играть не первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, а глава региона Евгений Куйвашев.«У нас губернатор – Евгений Владимирович Куйвашев. Он кандидат от «Единой России» и когда избирался, то встретился с тремя четвертями партийного актива партии в области. Мнение губернатора и его личная позиция будет являться определяющей», – «перевёл стрелки» на губернатора Виктор Шептий.В качестве ответной меры на действия «коалиции несогласных» руководство областного отделения «Единой России» отправило на имя Андрея Турчака письмо, в котором изложило свою версию событий. В письме утверждалось, что работа Оргкомитета была прозрачной, регистрация кандидатов отражалась на сайте и жалоб по процедурным вопросам не поступало.В тот же день прошла встреча «несогласных» с московской комиссией, присланной исполкомом «Единой России». Они рассказали федералам о возникшей ситуации, и по итогам в встречи у «несогласных» появился неожиданный, во всяком случае, для них, союзник.«В составе оргкомитета, к которому есть масса вопросов, есть принципиальные, честные люди – это Косинцев Александр Петрович (руководитель регионального исполнительного комитета – Прим. ред.) Он выступил с ярким, эмоциональным выступлением, в котором раскрыл проблемы формирования списков счетных комиссий, рассказал, как это происходило. Не знаю, как эта ситуация будет сейчас разворачиваться, может, списки дезавуируют, может внесут изменения, но обидно, что списки формировались без учета местных отделений, и Александр Петрович об этом сказал», – рассказал «Вечерним Ведомостям» присутствующий на встрече Андрей Станкевич.В завершении встречи «протестанты» предложили товарищам, приехавшим из Москвы, передать руководителю Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Ивану Квитке как «внешнему управленцу» функцию куратора екатеринбургских праймериз.На это предложение представители центрального исполкома ответили, что, информации, которую они получили, «более чем достаточно», но вот решение о том, что со всем этим делать, принимать будет президиум партии.Позже, секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что федеральное руководство «Единой России» не нашло значительных нарушений при подготовке праймериз по выборам в думу Екатеринбурга, а нарушения, о которых говорится в письме «некоторых» (500 человек!) членов свердловского отделения партии, «не могут оказать существенного влияния на итоги и ход самой процедуры».«Но еще раз хочу подтвердить, что в случае, если мы увидим, что там процедура идет вразрез с открытой процедурой, которую мы применили, нужно понимать, что у президиума генсовета есть право эти итоги снести и принять решение отдельным решением президиума», — заявил тогда Турчак.Казалось бы, инцидент исчерпан, проблема озвучена, услышана и ответы получены. Но не тут то было.После того как московская комиссия уехала, а федеральное руководство «Единой России» объявило о том, что не нашло значительных нарушений при подготовке праймериз по выборам в думу Екатеринбурга, ситуация на месте не только не изменилась в лучшую сторону – на «бунтарей» стали оказывать дополнительное давление.«После комиссии ЦИК, которая работала в Екатеринбурге, ситуация с проведением праймериз только ухудшилась. Давление на кандидатов, которые не входят в «список Тунгусова», усилилось, административные барьеры стали настолько откровенными, что нами было принято решение еще раз обратиться к руководству партии — обратить особое внимание на Екатеринбург и обеспечить честные и непредвзятые праймериз», — прокомментировал ситуацию ныне действующий депутат городской думы Екатеринбурга Анатолий Шарапов.То есть кто-то на местном уровне подумал, что всё закончилось, «бунтарям» дали понять с самого верха, что их как бы услышали, но помогать не будут. Как говорится: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», по-другому воспринимать советы «самим выставлять наблюдателей» и «контролировать результаты», невозможно. Это делать, конечно же, надо, но ведь проблема не в том, что не дают выставлять наблюдателей, проблема в том, что партийными вопросами занимаются люди, к партии отношения не имеющие. Мало того, они не просто занимаются вопросами партии, но и диктуют условия её работы.Поэтому коалиция «несогласных» собрала 6 тысяч подписей жителей города и сторонников партии, поддержавших открытое письмо с требованием сделать процедуру партийных праймериз открытой и прозрачной, исправить зафиксированные нарушения, допущенные руководством регионального отделения при организации праймериз, и отправила делегацию в Москву.В состав делегации вошли 14 человек — это участники праймериз, руководители партии из Екатеринбурга. Возглавил уральскую делегацию Анатолий Шарапов.28 мая делегация зарегистрированных участников праймериз передала в ЦИК «Единой России», лично первому заместителю руководителя ЦИК партии, руководителю оргуправления Максиму Жаворонкову обращение в адрес президиума и федерального оргкомитета ВПП «Единая Россия» подписанное несколькими тысячами жителей Екатеринбурга. Вместе с подписями горожан также был передан пакет документов и подборка фактов, свидетельствующих о грубейших нарушениях процедуры праймериз в уральской столице.На следующий день часть членов делегации, оставшаяся в Москве, передала аналогичное обращение в Администрацию Президента РФ, а часть, вернувшаяся в Екатеринбург, отчиталась перед жителями региона о поездке, проведя пресс-конференцию.29 мая коалиция, как они сами себя называют, уральских единороссов за честные праймериз, ну и, разумеется, за честные выборы, на пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды – Екатеринбург» поделилась итогами своей поездки в Москву.По словам Анатолия Шарапова, руководителя делегации, теперь Москва имеет объективный взгляд на политическую ситуацию в Екатеринбурге, и намерена немедленно разобраться в этом.«Мои коллеги сегодня передали представителям Администрации президента РФ открытое письмо на имя А. Вайно и С. Кириенко, в котором мы подробно описали ситуацию в Екатеринбурге, о том, что сейчас у нас происходит полная дестабилизация внутренней политики. О том, что создан так называемый «Список Тунгусова», и уже сегодня к бюджетникам — сотрудникам детских садов, школ — приходят люди и призывают голосовать за конкретных кандидатов. Обычно обращения аппарат президента рассматривает в течение трех дней, но поскольку ситуация в Екатеринбурге экстренная, праймериз уже 3 июня, представители АП пообещали сегодня связаться с губернатором Свердловской области, чтобы поговорить о нарушениях, допущенных при подготовке к выборам», - сказал парламентарий.По мнению членов делегации, поездка в Москву была вызвана тем, что после визита комиссии из ЦИК в Екатеринбург, ситуация только ухудшилась: звучат угрозы исключения, пугают увольнениями работников бюджетной сферы, административное давление стало циничнее и жестче. А между тем Виктор Шептий отчитывается Москве, что все нарушения устранены и ситуация урегулирована.Участники поездки привезли в ЦИК Партии десятки заявлений, жалоб и документов, подтверждающих, что нарушения не только не устранены, но и продолжают совершаться вновь.Руководитель исполкома Чкаловского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Бондаренко говорит, что особое внимание федералов уделено нарушениям, связанным со счетными комиссиями. Большая часть из них не устранена до сих пор, а это значит, что праймериз уже можно считать нелегитимными.«Одно из основных нарушений — это формирование состава счетных комиссий. Вчера в мое отсутствие сотрудники исполкома провели учебу с людьми, которые по идее должны входить в счетные комиссии. Выяснилось, что у этих людей нет совершенно никакого понимания о работе системы, в ключевой момент они могут не справиться. Мы ожидаем высокую явку, но на деле может оказаться так, что избиратели попадут в огромные очереди на участки — а все потому, что члены счетных комиссий будут не подготовлены, да и сами комиссии собраны не полностью», — заявила Елена Бондаренко, руководитель исполкома Чкаловского местного отделения партии «Единая Россия».В письме в Администрацию президента единороссы обращают внимание на грубое вмешательство исполнительной власти в формирование представительной, дестабилизацию внутренней политики. Тысячи горожан подписались под письмом с вотумом недоверия главе администрации губернатора В. Г. Тунгусову.Нормализовать ситуацию, по мнению участников пресс-конференции, способно вмешательством и особое внимание федерального центра. ЦИК Партии и Администрация президента намерены строго следить за ситуацией в Екатеринбурге, и готовы вмешаться в любой момент.Безусловно, что за ходом голосования будут следить и сами участники предварительного голосования. Для этого их наблюдатели будут фиксировать то, что происходит на участках и снимать работу счетных комиссий на видео.«Мы чувствуем поддержку жителей Екатеринбурга и уверены, что беспредел чиновников необходимо прекратить», - подвёл итог пресс-конференции Анатолий Шарапов.На эту ситуацию не могли не обратить внимания в Москве – ведь это настоящая партийная борьба, война, победителей в которой, возможно, не будет. Однако именно эта война показывает, что настоящая политика в Свердловской области есть. Журналист Максим Кононенко считает, что весь этот внутрипартийный конфликт – признак настоящей партии. «Кстати, вот вы смеялись над моей статьей про то, как В.Ю.Сурков, уважаемый, засыпает землей море для того, чтобы из «Единой России» получилась настоящая партия. А настоящая партия в итоге и получилась - потому что настоящая партия это именно когда в ней начинается противостояние рядовых членов и руководства. Это и есть политика, если что», - написал журналист в своем блоге.Обычным же членам партии важнее, не осознание «настоящести» или «ненастоящести» партии. Им хочется верить первому заместителю руководителя ЦИК «Единой России» Максиму Жаворонкову, который после принятия документов уральской делегации заявил, что федеральное руководство партии все-таки примет меры, если заметит нарушения в ходе голосования или подсчета голосов на праймериз.«Кандидатам необходимо направлять на участки предварительного голосования наблюдателей, которых при необходимости ЦИК Партии готов обучить на месте, в Екатеринбурге. В случае если будет предоставлена фактура о нарушениях, возможна отмена результатов голосования на ряде участков. 6 тысяч подписей - безусловно, цифра серьезная. Все доводы будут изучены в короткий срок, и ЦИК даст им оценку. Если будут выявлены нарушения, влияющие на волеизъявление жителей Екатеринбурга - примем меры», - отметил он.