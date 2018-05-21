Поля незаконных экспериментов

При участии компаний Майзеля и незаконном бездействии Росимущества и судебных приставов в Пышминском городском округе не обрабатывается земля, ликвидировано поголовье скота, хозяйственные объекты демонтируются.



Ранее структуры Сергея Майзеля принимали участие в банкротстве ГУП «Совхоз Камышловский». Теперь практически полное разрушение сельского хозяйства происходит на пышминских землях.



В деревне Пылаева плодородная земля бывшего государственного ОПХ «Пышминское», дававшая элитный урожай, заросла сорняками и даже побегами деревьев.

В 1961 году на пышминских землях появилось опытно-производственное хозяйство, перешедшее в подчинение Уральскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства, в новом веке превратившееся в ГУП ОПХ «Пышминское» и ставшее одним из ведущих предприятий, производившим элитные семена, молоко, мясо самого высокого в регионе качества, кормовые культуры, картофель, овощи. Хозяйство обладало мощной производственной базой (мастерские, автогаражи, объекты для хранения зерна, животноводческие помещения, бойня, картофелехранилища, столовые и т.п.). В распоряжении хозяйства было около 25 тысяч гектаров угодий, земля эффективно использовалась.Будучи не просто крупным совхозом (шесть отделений в десяти деревнях), а настоящим опытно-производственным хозяйством, «Пышминское» повышало культуру земледелия, улучшало плодородие почвы, получало высокие урожаи, было способно ежегодно производить 14-16 тысяч тонн зерна, 6-7 тысяч тонн молока, 500-600 тонн мяса. Так было еще 10-12 лет назад. Так могло быть и сегодня, «Пышминское» наверняка имело бы статус ведущего участника кампании по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещения. К сожалению, этого не произошло.Как уже рассказывал «МК-Урал», разрушение сельского хозяйства в районе началось в 2005 году, когда планировалась приватизация предприятия, заинтересовавшая чиновников регионального Минсельхоза и связанных с ними коммерсантов. Началось системное давление на предприятие через органы власти и навязанных бизнесменов-кредиторов. Результатом стала процедура банкротства (с 2008 по 2014 год), на фоне которой контроль над плодородными землями, прибыльным элитным стадом и производственными объектами перешел к ООО «Шиловское», а позже – к ООО «Речелга» (сейчас в стадии банкротства), тесно связанным с семьей скандального бизнесмена и депутата Ильи Гаффнера, возглавлявшего агрокомитет свердловского Заксобрания.В 2015 году «МК-Урал» уже описывал, насколько разрушительным для некогда передового хозяйства стало вмешательство недобросовестных коммерсантов. Элитные коровы сгнивали заживо, мастерские демонтировали, посевы сокращали, рабочим не выплачивали зарплату. С тех пор прошло три года. За это время Илья Гаффнер успел стать банкротом, контроль над имущественным комплексом перешел к ООО «Победа» и «Победа 1», совладельцем которого является бизнесмен Сергей Майзель. Право аренды земли перешло к ООО «Торговый дом «Жуковские колбасы», а затем ООО «Белый кролик», также связанным с Майзелем.В апреле этого года в редакцию «МК-Урал» обратились жители деревни Чупино Пышминского городского округа. Они сообщили, что на территории некогда передового хозяйства практически прекращена производственная деятельность.Чтобы понять, что происходит на пышминской земле сегодня, мы отправились в Чупино. По дороге нам пришлось проехать через деревню Пылаева, также входившую в структуру ОПХ «Пышминское». Там мы увидели огромные поля, на которых уже давно ничего не выращивают. Некогда плодородные земли заросли сорной травой (местами даже видны молодые побеги деревьев!), которая не только свидетельствует о невеселом состоянии свердловского сельского хозяйства, но и вызывает вопросы с точки зрения пожарной безопасности.Пообщавшись с жителями Чупино, мы узнали, что остатки скота угнаны в Байкаловский район, где работает другое подконтрольное Майзелю хозяйство. Большая часть пышминских работников была вынуждена уволиться. Формально некоторым из них предложили ездить в Байкалово, но не обеспечивали транспортом, горячим питанием, помещениями для отдыха, словом, вынуждали к увольнению без процедуры сокращения, которая для хозяйничающих на пышминских землях коммерсантов, конечно, невыгодна. Уволившиеся так и не получили полный расчет по заработной плате.На территории бывшего ОПХ «Пышминское» уже, по сути, завершается разрушение капитальных строений, которые в свое время не успели уничтожить предприятия, связанные с Гаффнером. По сути, сегодня на землях «Пышминского» почти не осталось признаков некогда успешной сельскохозяйственной деятельности.Тут же мы встретились с председателем ТОС «Чупинское» Виктором Юлочкиным. Он уточнил, что земли бывшего ОПХ «Пышминское» расположены в деревнях Чупино, Пульниково, Пылаева, Чернышево, Савино, Ткачевка, Тупицыно, Тимохинкое. Сегодня везде поля заброшены, значительная часть капитальных объектов демонтирована.Разрушение продолжается. По кадастровой карте с 2012 года здесь числится в федеральной собственности здания сортировки и сушилки зерна, которых уже нет, два зерносклада, которые в настоящее время разбираются. Пока еще стоят коровник, гараж, тракторные мастерские и две весовых, но в любой день может начаться демонтаж и этих объектов. Речь идет не просто об уничтожении сельского хозяйства, а о безопасности жителей.«Серьезный вопрос по водонапорной башне – говорит Виктор Егорович. – Я через полицию добивался, чтобы ее не снесли. Это объект социального назначения, от него работают детский сад, клуб, два магазина, медпункт, дома на улице Павлика Морозова, частично Октябрьской. Все эти объекты в случае демонтажа могут остаться без воды».Виктор Юлочкин обратился к начальнику МВД по Пышминскому району Ковалеву с заявлением об уничтожении объектов федеральной собственности в деревне. В результате демонтаж приостановили до получения правоохранительными органами документов, подтверждающих права собственности на недвижимость. Также был составлен акт о том, что земли заброшенные, на них ничего не выращивается. Но вскоре демонтаж продолжился.Также Виктор Юлочкин рассказал, что после наших публикаций о разрухе на землях бывшего ОПХ «Пышминское» борьбу за сохранность хозяйственных объектов и эффективное использование земель активно вела администрация Пышминского городского округа.Глава Пышминского городского округа Виктор Соколов сообщил нам, что с 2016 года добивается через суд безвозмездной передачи земель бывшего ОПХ «Пышминское» в муниципальную собственность.– С учетом событий, которые происходили вокруг бывшего ОПХ «Пышминское» последние годы, и продолжающейся деградации сельского хозяйства на федеральной земле, единственным эффективным вариантом решения проблемы является безвозмездная передача земельных участков в муниципальную собственность, – заявил Виктор Васильевич. – У нас есть четкая уверенность в том, что передача участков позволит городскому округу привлечь на фактически неиспользуемые земли добросовестных арендаторов и инвесторов. Потенциальные инвесторы уже есть. Речь идет о серьезном ресурсе – более 15 тысяч гектаров земли сегодня пропадают зря. Возобновление реальной хозяйственной деятельности на этой территории будет соответствовать экономической политике губернатора и правительства Свердловской области по привлечению инвесторов, диверсификации производства, повышению производственной безопасности, созданию новых рабочих мест. Сегодня наш городской округ является дотационным, решение проблемы с землей бывшего ОПХ «Пышминское» снизит эту зависимость.Начальник организационно-правового отдела администрации Пышминского городского округа Николай Скакунов ознакомил нас с документами, показывающими, как уже почти два года муниципалитет ведет борьбу за землю. По словам Николая Михайловича, ситуация, в которой оказались пышминцы, не уникальна, во многих муниципалитетах страны есть проблема с фактически неиспользуемыми федеральными землями сельскохозяйственного назначения.Активная фаза борьбы за право быть хозяином на своей земле началась 5 сентября 2016 года, когда администрация городского округа направила письмо руководителю свердловского управления Росимущества Алексею Рогову с просьбой передать безвозмездно в собственность муниципалитета участок с кадастровым номером 66:20:0000000:35 площадью 15618 гектаров. В письме указывалось, что администрация в своей просьбе основывается на положениях Земельного кодекса РФ. Государственный орган в удовлетворении просьбы отказал, сославшись на то, что земли находятся в аренде у частных юридических лиц.В следующем письме руководство Пышминского ГО заявило о готовности обратиться в прокуратуру. В свою очередь, управление Росимущества подчеркнуло, что в удовлетворении просьбы о передачи земли отказывает. 1 ноября 2016 года администрация городского округа заявила государственному органу, что готовит иск о передаче земли и просит предоставить копию договора аренды, заключенного с ООО «Речелга». Росимущество отказалось удовлетворить и эту просьбу.Было понятно, что Росимущество по какой-то причине препятствует передаче земли, и такая переписка может длиться долго. Но уже 21 февраля 2017 года Арбитражный суд Свердловской области решил, что факт нахождения земельных участков в аренде у частных юридических лиц «не препятствует передаче земельных участков в муниципальную собственность», признал отказ управления Росимущества передать участок 66:20:0000000:35 незаконным и обязал устранить нарушение. 2 июня Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) это решение оставил без изменений. 24 августа 2017 года справедливость решения свердловского арбитража подтвердил и Арбитражный суд Уральского округа.Казалось бы, процессуально в деле поставлена точка. Однако управление Росимущества 29 августа 2017 года заявило об отсутствии возможности передать землю, указав, что на спорном участке имеются водные объекты, относящиеся к федеральной собственности.По решению суда 10 июля Управление ФССП по Свердловской области возбудило исполнительное производство. Однако уже 19 октября 2017 появилось постановление об окончании исполнительного производства. С этого момента администрации городского округа пришлось оспаривать уже действия приставов.18 января 2018 года Арбитражный суд Свердловской области признал недействительным (незаконным) постановление судебного пристава-исполнителя Кировского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области Александра Никитина об окончании исполнительного производства. Суд установил, что пристав решил окончить производство в связи с якобы исполнением требований исполнительного документа. Основанием для этого стало письмо из управления Росимущества, в котором говорилось о тех самых водных объектах. Суд установил, что пристав принял решение преждевременно, не обеспечив восстановление прав и законных интересов администрации Пышминского ГО.Также суд отметил, что после получения письма от управления Росимущества, пристав при выявлении обстоятельств, не установленных в решении арбитража, должен был не оканчивать производство, а обратиться в суд с заявлением о разъяснении судебного акта. Проще говоря, приставу следовало не устраняться от решения проблемы заявителя, и использовать законные способы решения этой проблемы, чего сделано не было.8 февраля свердловский Арбитраж неожиданно вынес постановление о прекращении исполнительного производства, посчитав, что исполнение решения суда невозможно из-за наличия на участках водных объектов. По мнению суда, установление данного факта повлечет исключение из участка 66:20:0000000:35 участков, занятых водными объектами, что приводит к невозможности исполнения решения суда от 21.02.2017 г. Сложилась странная ситуация: от своего решения о необходимости передать землю суд не отказался, а исполнение решения посчитал невозможным. Однако уже 26 апреля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд устранил возникший казус, отменив постановление свердловских коллег. Теперь процесс передачи земли муниципалитету, наконец, должен начаться.Главой 5 Земельного кодекса РФ установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа от безвозмездной передачи федеральной земли муниципалитету. В этом перечне нет оснований, указанных управлением Росимущества и приставом-исполнителем (обнаружение на публичной кадастровой карте неких водоемов).Кроме того, администрация Пышминского ГО подчеркивает, что в 2017 представители Росимущества ни о каких водоемах на суде не заявляли, в 2018 году арбитраж оснований для изменения судебного акта не нашел. Следовательно, вступивший в силу судебный акт подлежит исполнению.Есть еще один интересный момент. Наличие водоемов на спорном участке ранее не препятствовало предоставлению данного участка в аренду ООО «Речелга», ООО «Торговый дом «Жуковские колбасы» и ООО «Белый кролик». Реки как были федеральными, так и оставались, право аренды на них не распространялось, и для сохранения этого статус-кво не требовалось межевания новых участков по принципу «берег левый – берег правый». Почему же при передаче собственности на землю муниципалитету будет иначе? Не будет. Никуда федеральные водоемы не денутся.10 мая администрация Пышминского ГО обратилась к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову. В этом документе указано, что как следует из судебных материалов и деловой переписки, в течение 2016-2018 гг. органы Росимущества, противоправно бездействуя, направили администрации Пышминского ГО незаконные отказы, в том числе на стадии исполнения решений суда, хотя препятствий для исполнения судебного акта не имелось. При условии законного и добросовестного осуществления органами Росимущества своих обязанностей, исполнение решения арбитража от 21.02.2017 г. подлежало удовлетворению до июля 2017 года. Уже почти год этого не происходит.Администрация делает вывод, что органы Росимущества совершали противоправные действия (бездействие), направленные на воспрепятствование передаче спорной земли.Аналогичное письмо с просьбой провести служебную проверку и принять предусмотренные законом меры реагирования направлено руководителю Управления ФССП по Свердловской области Владимиру Осьмаку.По словам Николая Скакунова, после решения апелляционного суда исполнительное производство по передаче земли уже должно быть возобновлено. Пока такой информации от органов Росимущества и службы судебных приставов не поступало. Возможно, вмешательство прокуратуры поможет сдвинуть дело с мертвой точки.Если в ближайшее время это дело упрется в некие новые преграды, выставленные судебными приставами и органами Росимущества, в прямом выигрыше от этого останутся структуры коммерсанта Сергея Майзеля, чье ООО «Белый кролик продолжает хозяйничать на пышминской земле. И тогда будут все основания для вопроса: уж не в интересах ли гражданина Майзеля трудятся некоторые представители государственных органов, всеми правдами-неправдами блокирующие процесс передачи земли муниципалитету? Да, мы помним, что началось все с семейства Гаффнеров, но разница тут невелика, Гаффнеры и Майзель сотрудничают не первый раз.Почему, кстати, «Белый кролик», а не «Жуковские колбасы» или «Победа»? Столь частая смена арендаторов, фактически контролируемых одним лицом, может объясняться просто: передача земли имитируется, чтобы по факту неиспользуемые земли не были изъяты из пользования нерадивого арендатора.Если земли пустуют, а уцелевшие после Гаффнеров остатки скота угнаны в сторону Байкаловского района, то какая выгода держит Майзеля на участках бывшего ОПХ «Пышминское»? Здесь стоит отметить, что некоторая часть земли все-таки используется – третьими юрлицами. Некоторые из них действуют на правах официальной субаренды, другие хозяйства могут получать землю, как говорится, за наличку. Таким образом, практически ничего не делая, «кролик» без пропитания не остается.Сергей Майзель – заметная в регионе фигура. Первые активы Майзель нажил еще в 90-е, когда одновременно пользовался доверием руководства региона и авторитетов, связанных с группировкой «Центр». Сегодня он считается в бизнес-кругах «молочным королем», контролирует ряд молочных заводов. Сергей Гершевич известен не прошедшей инициативой монетизации молочного питания для детей, в случае прохождения которой почти монополизировать этот рынок могли именно его компании.Пищепром увлек Майзеля после скандала со стекольным бизнесом. Про Уфимкинский стекольный завод «Областная газета» писала так: «Июнь 2004 года. Предприятие принадлежит екатеринбургскому предпринимателю Сергею Майзелю. Задолженность по заработной плате рабочим выросла до пяти месяцев. Уволившимся с завода расчет не выплачивают совсем. Инженеры, высококвалифицированные специалисты покидают завод и подаются на вахту на север. Октябрь 2004 года. Первая партия продукции стоимостью 282 тысячи 300 рублей арестована по решению суда. Вырученные средства должны пойти на погашение задолженности завода по налогам в местный бюджет. На гендиректора предприятия Вадима Кокушина заведено уголовное дело. Он обвиняется в невыплате зарплаты 105 рабочим завода…»В первой половине нулевых годов Майзель участвовал в фактическом уничтожении ГУП «Совхоз Камышловский», результат которого напоминает то, что позже проделало с ОПХ «Пышминское» семейством Гаффнеров. Считается, что ключевую роль в банкротстве предприятия сыграли какие-то мутные векселя, оказавшиеся в распоряжении связанных с Майзелем структур. Как сообщало информагентство fedpress.ru, имущество государственного сельхозпредприятия было почти даром передано ООО «Первая молочная компания», председателем совета директоров которой и является Майзель, и близким к ней коммерческим структурам. Благодаря оценке судебного пристава Константина Филимонова, компания Майзеля смогла получить производственные помещения за 21 тысячу рублей, дойных коров – за 450 рублей за голову. Расследованием этих дел занимался СКР, в итоге были осуждены два судебных пристава – Константин Филимонов и Павел Кашин. Майзель в число подсудимых не попал. После вывода имущества совхоза структуры Майзеля поглотили это хозяйство.Сергей Гершевич – не последний человек в политической и деловой сферах региона. Был депутатом Областной думы, является заместителем председателя региональной Общественной палаты, входил в совет по международным связям и внешнеэкономической политике при губернаторе Свердловской области и координационный совет по малому бизнесу при главном федеральном инспекторе по Свердловской области и другие серьезные структуры. В 2017 году он умудрился получить награду «За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области», в то время, как его компании, по сути, завершали процесс уничтожения сельского хозяйства на землях бывшего ОПХ «Пышминское».Судя по всему, связям, влиянию и везучести Майзеля могут позавидовать многие авторитетные коммерсанты. Не исключено, что Сергей Гершевич умеет договариваться и со структурами, от которых сегодня зависит статус земель ОПХ «Пышминское». Не удивит, если окажется, что ранее это с успехом проделывало и семейство Гаффнеров. Возможно, если противозаконное блокирование процесса передачи земли бывшего ОПХ «Пышминское» городскому округу продолжится, правоохранительным органам стоит проверить, в чьих интересах это происходит и за какое вознаграждение.