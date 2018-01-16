Завод на Урале обязали выплатить 17 миллионов рублей за экологический вред

11:05 | 18.01.2018

Завод «Русский хром 1915» обязали выплатить более 17 миллионов рублей, включая пени, за негативное воздействие на окружающую среду. Такое решение принял на днях Арбитражный суд Свердловской области по иску Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.



Ранее предприятие обращалось к региональным властям за поддержкой в финансировании мероприятий на шламохранилище, но в выделении средств на очистку токсичных отходов было отказано в связи с тем, что администрация Первоуральска отказалась принять участие в софинансировании работ. Кроме этого, депутаты областного Заксобрания и вовсе считают, что завод в состоянии самостоятельно обслуживать свою территорию.