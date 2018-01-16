Фамилию нового директора санатория «Обуховский» назовут в ближайшие дни

11:05 | 17.01.2018

Накануне состоялся конкурс на замещение должности директора санаторий «Обуховский». Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, фамилия нового управляющего будет названа в течение пяти дней. Источники издания сообщают, что межведомственная комиссия склоняется к кандидатуре бизнесмена, экс-кандидата в депутаты Камышловской думы Ивана Клементьева.



Как ранее сообщал veved.ru, персонал здравницы в случае назначения Клементьева может публично выразить свое несогласие с кадровым решением, в том числе и путем массового увольнения. В этом случае из санатория могут уйти специалисты, проработавшие здесь не один десяток лет. Они выступают за кандидатуру заместителя директора по лечебной работе Василия Селезнева, который длительное время работал со скончавшимся в ночь на 7 октября 2017 года бывшим руководителем «Обуховского» Альбертом Макаряном.