Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 января 2018 года

13:37 | 16.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 15.01.2018 до 08:00 16.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 117 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 79 противоправных деяний. Из них: одно убийство, четыре факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, четыре грабежа, 28 краж чужого имущества, в том числе четыре квартирных, два угона, три факта незаконного хранения наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы. Погибших нет.



За минувшие сутки на территории области проведено одно мероприятие с массовым пребыванием граждан. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области