83 человека, из них 5 детей, погибли за 2017 год на железных дорогах Свердловской области

По итогам 2017 года на Свердловской железной дороге снизилось количество случаев травматизма граждан в зоне движения поездов на 14 %, об этом сообщается на сайтеТак, за 2017 год в транспортных происшествиях в зоне движения поездов, пострадало 129 человек, из них 83 человека погибли. Основной причиной получения травм и гибели людей является невнимательность. Часто при хождении по железнодорожным путям люди используют наушники и капюшоны, разговаривают по телефону, всё это не позволяет своевременно услышать сигналы приближающегося поезда.В рамках мероприятий, направленных на предупреждение травматизма, Свердловская железная дорога ведет строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией на участках с наиболее интенсивным движением, обновляет существующие пешеходные переходы и освещение на платформах. На станциях, остановочных пунктах и в местах несанкционированных переходов устанавливают дополнительные предупредительные знаки.Несмотря на то, что детский травматизм снизился в 2017 году на 58 % по сравнению с 2016 годом, вопрос его снижения и профилактики находится под особым контролем. Как ни крути, а в 2017 году на железнодорожных путях погибло 5 детей в возрасте до 18 лет. Специалистами СвЖД разработаны и реализуются информационно-разъяснительные программы по правилам безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В комплекс проводимых на постоянной основе мероприятий входят профилактические акции, разъяснительные уроки в учебных учреждениях, раздача памяток и тематических сувениров.Свердловская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.Фото: ria.ru