На Уралмаше построят новую телевизионную вышку

11:11 | 16.01.2018

В Екатеринбурге вместо недостроенной «башни смерти» около городского цирка построят новую телевизионную конструкцию. Расположена она будет в микрорайоне Веер на проспекте Космонавтов, 99, на месте недействующего радиоузла. Как сообщает пресс-служба мэрии, Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства башни, работы по возведению займут чуть менее трех лет.



Высота объекта составит 236 метров. С башни начнется вещание десяти федеральных телеканалов и трех радиопрограмм.



Также будут построены контрольно-пропускной пункт возле башни и административно-техническое здание на улице Гурзуфской. Работы будут профинансированы за счет средств компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».



Напомним, что недостроенная башня около цирка, которая стала неоднозначным символом Екатеринбурга, будет снесена до апреля этого года. На ее месте УГМК планирует возвести ледовую арену на 12 тысяч мест.



Фото: орджоникидзевский.екатеринбург.рф