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Рубрика: Новости дня


17:28 | 14.01.2018

Продавец конфет предотвратил ограбление в одном из торговых центров Березовского

Ограбление 50-летний мужчина хотел совершить вчера, 13 января. Он попытался с помощью отвертки и лома вскрыть платежный терминал «Фрисби». Кассир, который мог отпугнуть грабителя или же помешать ему, находился в это время на обеде, поэтому злоумышленник смог вскрыть дверь и попытался забрать деньги из кассы.

Однако планам грабителя помешал продавец магазина конфет Антон, услышавший какие-то подозрительные звуки со стороны терминала. Решив узнать, в чем дело, Антон подошел к терминалу и увидел мужчину в будке кассира. Грабитель решил сбежать, но продавец догнал его у входных дверей. Между мужчинами произошла потасовка. В результате Антону удалось схватить грабителя и задержать его до приезда сотрудников ЧОПа.

Когда сотрудники охранного предприятия прибыли на место, они вызвали полицию. В данный момент грабитель находится под стражей. Его проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Свердловской области.


Фото: screen-ad.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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