Продавец конфет предотвратил ограбление в одном из торговых центров Березовского

17:28 | 14.01.2018

Ограбление 50-летний мужчина хотел совершить вчера, 13 января. Он попытался с помощью отвертки и лома вскрыть платежный терминал «Фрисби». Кассир, который мог отпугнуть грабителя или же помешать ему, находился в это время на обеде, поэтому злоумышленник смог вскрыть дверь и попытался забрать деньги из кассы.



Однако планам грабителя помешал продавец магазина конфет Антон, услышавший какие-то подозрительные звуки со стороны терминала. Решив узнать, в чем дело, Антон подошел к терминалу и увидел мужчину в будке кассира. Грабитель решил сбежать, но продавец догнал его у входных дверей. Между мужчинами произошла потасовка. В результате Антону удалось схватить грабителя и задержать его до приезда сотрудников ЧОПа.



Когда сотрудники охранного предприятия прибыли на место, они вызвали полицию. В данный момент грабитель находится под стражей. Его проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Свердловской области.





Фото: screen-ad.ru