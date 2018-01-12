В Екатеринбурге пикап протаранил сразу пять автомобилей и скрылся

10:42 | 14.01.2018

В результате массового ДТП на улице Куйбышева в ночь с 13 на 14 января поврежденными остались пять автомобилей. По информации «Ночных новостей», виновником ДТП стал пикап Ford, который протаранил несколько автомобилей и скрылся с места происшествия.



Примечательно, что вскоре «сбежавший» пикап удалось обнаружить в гаражах неподалеку от места аварии, однако, как сообщают очевидцы, владелец пикапа свою вину в ДТП отрицает: по его словам, автомобиль был угнан.



В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоэкспеции.



Фото: ТК «Ночные новости»