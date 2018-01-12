Рубрика: Новости дня
21:40 | 13.01.2018
Пельмени – наше всё. Российскую кухню в ЮНЕСКО должны представлять пельмени, считает депутат Госдумы
«Багет является предметом зависти во всем мире, мы должны сохранить его превосходство и наш опыт, и именно по этой причине он должен быть включен в список наследия», – сказал Макрон группе из 130 мастеров-пекарей в Елисейском дворце в Париже, пришедших на встречу с президентом вместе с автором инициативы Домиником Анрактом главой Французской конфедерации булочников и кондитеров (CNBPF).
А вот первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов считает, что российскую кухню в ЮНЕСКО должны представлять пельмени, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Даже куда бы ни ехал российский человек, везде, во всей стране продаются пельмени. Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: «Какие прекрасные пельмени!». Я думаю, что пельмени – это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями. Это у нас традиция такая»,- сказал депутат радиостанции.
Где, когда и как это многонациональное блюдо появилось на свет, достоверно неизвестно. Во многом потому, что практически каждый народ пытается присвоить «авторские права» на его изобретение себе. Однако большая часть исследователей склоняется к тому, что родиной пельменей является Китай. Так, великий кулинар Вильям Васильевич Похлёбкин писал, что данное блюдо было завезено в нашу страну из Средней Азии. Однако даже он, влиятельный историк кулинарии, не был уверен в этой версии на 100 %. Согласно одной из версий, заморское блюдо завез сюда народ коми. По другой – благодарить за кулинарный «подарок» мы должны татар. Так или иначе, проделав долгий путь, в начале 15 века пельмени впервые появились на столах жителей Сибири и Урала.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в списке нематериального наследия ЮНЕСКО фигурируют неаполитанская пицца, плов, таджикский оши палав и пивоваренная культура Бельгии.
Фото: uralpelmeni.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
13.01.2018
21:40 | 13.01.2018
Пельмени – наше всё. Российскую кухню в ЮНЕСКО должны представлять пельмени, считает депутат Госдумы
18:03 | 13.01.2018
Пермский краеведческий музей приглашает на MuseumSelfie Day
16:53 | 13.01.2018
Элла Памфилова: кандидатов на выборах президента России может оказаться до 20 человек
16:53 | 13.01.2018
Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась сауна с людьми внутри
16:40 | 13.01.2018
Коммунальная авария на улице Бардина в Екатеринбурге стала причиной затруднения движения
15:59 | 13.01.2018
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев горел спортзал, расположенный в подвале жилого дома
15:42 | 13.01.2018
Жилой дом сгорел в Нижнесергинском районе Свердловской области
14:53 | 13.01.2018
Справку об отсутствии судимости в Свердловской области можно получить за 20 дней вместо 30
14:26 | 13.01.2018
Пожар в многоэтажке на Тверитина в Екатеринбурге: есть пострадавшие
13:51 | 13.01.2018
В Екатеринбурге состоится всероссийский театральный форум
13:45 | 13.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 января 2018 года
13:14 | 13.01.2018
Из реабилитационного центра в Первоуральске сбежал 14-летний подросток
12:27 | 13.01.2018
Житель Уктуса, которому мешали спать, бросил в шумевшую уборочную технику предмет из окна
12:06 | 13.01.2018
Сорвали праздник: заезд на квадроциклах «Ледовая битва — 2018» отменили сотрудники полиции
11:55 | 13.01.2018
Главный федеральный инспектор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
11:54 | 13.01.2018
Баскетбольный клуб «Урал» разгромил подмосковные «Химки» в завершающей четверти матча
11:09 | 13.01.2018
Вооружённое ограбление салона «Связной» в Екатеринбурге
22:36 | 12.01.2018
В Центре развития туризма назвали самый популярный и посещаемый объект Среднего Урала
22:08 | 12.01.2018
В Екатеринбурге по инициативе администрации города появятся новые правила землепользования и застройки
21:58 | 12.01.2018
Екатеринбургский метрополитен лишился начальника
20:02 | 12.01.2018
В Свердловской области обнаружены четыре незаконные ледовые переправы, движение по которым опасно для жизни
19:31 | 12.01.2018
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил дату заседания по делу в отношении двух депутатов гордумы
18:25 | 12.01.2018
Свердловская прокуратура помогла вернуть долги по зарплате на сумму 700 миллионов рублей
18:20 | 12.01.2018
Туристско-информационный центр запустил новый сайт о Кургане
18:02 | 12.01.2018
Житель Прикамья приговорен к 12 годам за покушение на убийство таксиста
17:28 | 12.01.2018
В этом году в Перми откроются два новых корпуса школ
17:25 | 12.01.2018
В Зауралье новогодние праздники прошли без алкогольных отравлений
16:38 | 12.01.2018
В Прикамье вручили премии в сфере культуры по итогам 2016 года
16:22 | 12.01.2018
«Единая Россия» в Пермском крае предоставит свои площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
16:22 | 12.01.2018
Сотрудники КМЭЗ сдадут экзамены по безопасности труда
16:16 | 12.01.2018
295-летие Екатеринбурга пройдет в формате фестиваля
15:13 | 12.01.2018
Завтра пермских школьников приглашают на «Техноёлку»
14:55 | 12.01.2018
Власти Невьянска в оперативном режиме устранили неполадку в системе теплоснабжения
14:36 | 12.01.2018
В Екатеринбурге задержан инкассатор, сбежавший с деньгами и оружием
14:35 | 12.01.2018
Общественный транспорт Екатеринбурга избавят от пробок благодаря выделенным полосам
14:22 | 12.01.2018
Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 19 %
14:13 | 12.01.2018
Жителя Прикамья осудили за кражу солнцезащитных очков
13:03 | 12.01.2018
Проректор УрФУ ушел на работу в свердловское правительство
12:58 | 12.01.2018
В Перми будут оборудованы три места для купаний в Крещение
12:56 | 12.01.2018
Бывший министр здравоохранения Свердловской области возглавил ОКБ № 1