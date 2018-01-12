Пельмени – наше всё. Российскую кухню в ЮНЕСКО должны представлять пельмени, считает депутат Госдумы

21:40 | 13.01.2018

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призыв булочников Франции включить багет в списки «нематериального наследия ЮНЕСКО». Об этом сообщает Deutsche Welle.



«Багет является предметом зависти во всем мире, мы должны сохранить его превосходство и наш опыт, и именно по этой причине он должен быть включен в список наследия», – сказал Макрон группе из 130 мастеров-пекарей в Елисейском дворце в Париже, пришедших на встречу с президентом вместе с автором инициативы Домиником Анрактом главой Французской конфедерации булочников и кондитеров (CNBPF).



А вот первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов считает, что российскую кухню в ЮНЕСКО должны представлять пельмени, сообщает радиостанция «Говорит Москва».



«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Даже куда бы ни ехал российский человек, везде, во всей стране продаются пельмени. Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: «Какие прекрасные пельмени!». Я думаю, что пельмени – это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями. Это у нас традиция такая»,- сказал депутат радиостанции.



Где, когда и как это многонациональное блюдо появилось на свет, достоверно неизвестно. Во многом потому, что практически каждый народ пытается присвоить «авторские права» на его изобретение себе. Однако большая часть исследователей склоняется к тому, что родиной пельменей является Китай. Так, великий кулинар Вильям Васильевич Похлёбкин писал, что данное блюдо было завезено в нашу страну из Средней Азии. Однако даже он, влиятельный историк кулинарии, не был уверен в этой версии на 100 %. Согласно одной из версий, заморское блюдо завез сюда народ коми. По другой – благодарить за кулинарный «подарок» мы должны татар. Так или иначе, проделав долгий путь, в начале 15 века пельмени впервые появились на столах жителей Сибири и Урала.



Стоит отметить, что на сегодняшний день в списке нематериального наследия ЮНЕСКО фигурируют неаполитанская пицца, плов, таджикский оши палав и пивоваренная культура Бельгии.



Фото: uralpelmeni.ru