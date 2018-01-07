Ледовый городок на площади 1905 года посетили более 380 тысяч человек

12:36 | 9.01.2018

Более 380 тысяч человек в новогодние каникулы посетили ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге, более 47 тысяч человек посещали его ежедневно, сообщил руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.



В новогоднюю ночь в массовых гуляньях приняли участие более пяти тысяч человек — это максимальное число людей, на которое был рассчитан городок. Все мероприятия прошли без происшествий.



Ледовый городок будет работать ежедневно до 21 января, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.





Фото: екатеринбург.рф