Бродячие собаки напали на школьницу в центре Нижнего Тагила

10:00 | 9.01.2018

В центре Нижнего Тагила, в районе улиц Садовая — Заводская, рядом со школой № 138 и детским садиком № 50, бродячие собаки напали на 14-летнюю школьницу. Инцидент произошел 7 января, передает TagilCity.ru.



«Как обычно, мы шли через школу, там на нас побежали собаки, моя подруга отвернулась и пошла назад, из-за чего одна из собак укусила ее, а другие лаяли и тоже пытались укусить», — рассказала подруга девочки.



В итоге школьницу доставили в травмпункт, серьезных травм она не получила. Родители девочки обратились с жалобой в администрацию города. Для отлова собак уже направлена бригада.





Фото: screen-ad.ru