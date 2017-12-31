Завтра в Екатеринбурге стартует легкоатлетический турнир

15:20 | 6.01.2018

Завтра, 7 января, в екатеринбургском спортивном комплексе «Луч» стартуют одни из старейших легкоатлетических соревнований в России — «Рождественские старты. Мемориал Э.С. Яламова».



Будет разыграно 12 комплектов медалей. Победителей и призеров ждут денежные премии. Ожидается, что в турнире примет участие более 200 спортсменов из 40 городов страны, в том числе такие прославленные спортсмены, как Иван Ухов, Данил Лысенко, Игорь Образцов, Кристина Сивкова, Сергей Мудров и многие другие.



Отметим, что «Рождественские старты» проводятся ежегодно с 1990 года. С 2016 года они входят в российскую серию Гран-при по легкой атлетике в помещении.





