В Екатеринбурге открылись пункты для сбора подписей в поддержку Владимира Путина

15:05 | 6.01.2018

Вечером 5 января в аэропорту Кольцово и одном из крупных торговых центров Екатеринбурга открылись пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России.



«Избирательная кампания по выборам президента России началась, а значит, стартовал сбор подписей в поддержку того или иного кандидата. Владимир Путин решил выдвигаться в порядке самовыдвижения, а не от какой-либо партии. Для этого по всей России надо собрать 300 тысяч подписей. Мы видим, как идет кампания: в общественных местах, например в торговых центрах, аэропортах, установлены такие площадки, куда можно прийти и поставить свою подпись. Здесь никто никого не принуждает, не уговаривает: кто-то видит и проходит мимо, кто-то с интересом подходит», — отметил понаблюдавший за сбором председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.



Напомним, что в каждом субъекте РФ необходимо собрать не менее 7,5 тысячи подписей.