В Екатеринбурге запустили акцию по возвращению на проспект Ленина оранжевых абажуров

15:02 | 5.01.2018

Екатеринбуржцы просят вернуть на проспект Ленина оранжевые абажуры уличного художника Тимофея Ради, которые уже четыре года подряд устанавливались возле оперного театра зимой.



«Мы ждали этого и этой зимой, но, увы, уже январь, а абажуров все нет. Если вы тоже хотите, чтобы абажуры снова появились на проспекте Ленина, репостите эту запись», – говорится в группе «Типичный Екатеринбург».



Напомним, что впервые абажуры появились на проспекте Ленина в 2013 году в рамках фестиваля «Не темно».





Фото: t-radya.eburg.club