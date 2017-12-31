5 мая в Екатеринбурге может пройти бой боксеров Магомеда Курбанова и Антонио Маргарито

13:46 | 3.01.2018

5 мая в столице Урала планируют провести бой российского боксера Магомеда Курбанова с бывшим чемпионом мира мексиканцем Антонио Маргарито, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова.



«На 5 мая под открытие академии мы готовим большое мероприятие, пытаемся договориться с Маргарито», — сказал Титов.



Курбанов — обладатель интернационального титула Всемирной боксерской организации. На его счету 13 побед и ни одного поражения. Маргарито возобновил карьеру в 2016 году после пятилетнего перерыва.



Ранее сообщалось, что в мае 2018 года в Екатеринбурге откроется Академия единоборств. Здание разместится недалеко от культурно-развлекательного комплекса «Арена Уралец».



Фото: sport.ru