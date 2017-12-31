Юлия Михалкова и Андрей Рожков поздравили воспитанников реабилитационного центра

17:55 | 1.01.2018

Звезды КВН Юлия Михалкова и Андрей Рожков вместе с сотрудниками СИЗО-5 лейтенантом внутренней службы Екатериной Кудрявцевой-Олинчук и Юлией Карказовой подарили детям игрушки, изготовленные осужденными женщинами в екатеринбуржской тюрьме. Артисты осчастливили воспитанников Областного реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями «Полянка» в городе Березовский.



Вместе с сотрудниками звезды КВН организовали для ребят костюмированное шоу. Работники центра остались довольны мероприятием. Вероятно, это не последний случай сотрудничества с артистами. В рамках стартовавшего Года добровольца такие мероприятия могут стать традицией.



Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области