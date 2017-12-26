Рубрика: Новости дня
19:05 | 27.12.2017
Сотрудники паспортно-визовой службы на Урале отмечают профессиональный праздник
Одновременно было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции, на которое возложили функции контроля единой паспортной системы. В областных и городских управлениях РКМ были образованы паспортные отделы, а в отделениях милиции — паспортные столы. Была также проведена реорганизация адресно-справочных бюро.
В период с 1932 по 2004 год основной задачей паспортно-визовой службы являлось правоприменение нормативных актов в сфере регистрационного учёта, выдачи и замены основных документов, удостоверяющих личность гражданина СССР и Российской Федерации, в том числе за пределами страны, приобретения гражданства СССР и Российской Федерации и отказа от него, контроля за пребыванием на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства.
В 2004 году правоприменительные функции и функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, возложенные на паспортно-визовую службу МВД России, были переданы Федеральной миграционной службе. В настоящее время ФМС упразднена, её функции и полномочия вновь переданы Министерству внутренних дел РФ и возложены в центральном аппарате МВД России на Главное управление по вопросам миграции, а в территориальных органах МВД России на подразделения по вопросам миграции.
Вот что сказал по этому поводу глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Искренне поздравляю руководителя Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области полковника полиции Ольгу Геннадьевну Петрову, весь личный состав и ветеранов с 85-летним юбилеем паспортно-визовой службы, которая стала прародительницей современного подразделения УВМ. В настоящее время праздник, о котором идет речь, отмечают скорее символически, это больше историческая дата, так как официальный праздник УВМ в календаре системы МВД значится 11 сентября. Тем не менее те сотрудники, кому довелось работать во времена СССР в данной сфере, абсолютно справедливо считают сегодняшний день своим профессиональным праздником. Ни один человек в нашей стране не может обойтись без специалистов, выражаясь по старинке, «паспортного стола». Это и отечественный паспорт, и загранпаспорт, и прописка, и вид на жительство, и многое-многое другое. Просто суперважное для граждан подразделение. Желаю, чтобы оно функционировало всегда как фирменный часовой механизм, без сбоев. Чтобы жители Среднего Урала всегда были довольны и благодарны за оперативную и качественную помощь, им оказанную. Пусть на работе и дома будут достаток и благополучие, взаимопонимание. Чтобы сотрудники имели самое современное оборудование, не знали, что такое отсутствие бланков паспортов, как это, к сожалению, иногда еще бывает сейчас. И с наступающим 2018 годом!» — резюмировал полковник Горелых.
© «Вечерние Ведомости»
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