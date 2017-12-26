В Новый год со сказкой: как готовятся к празднику Ёжик в тумане, Дед Мороз и Женя Лукашин

«Мы телевизор не смотрим» — эта фраза стала девизом современных семей. А как же новогодние традиции, «заливная рыба»? Сейчас ритуалы семейного просмотра ТВ на праздники постепенно отмирают, им на смену приходит традиция наряжать ёлку в прямом эфире «Инстаграма», селфиться в красном колпачке и ставить новогодние хештеги.В преддверии волшебного праздника проводник в мир интернета «МегаФон» предлагает пофантазировать, что было бы, если бы любимые киноперсонажи присоединились к новым интернет-традициям. Герои популярных фильмов успешно перекидываются эмодзи в общем чате, а Женя Лукашин удивляет всех последним сообщением.Еще одна новая привычка пользователей Сети — задавать забавные вопросы поисковику или друзьям в чате: почему бабай ёкарный, селедка под шубой розовая, как не потолстеть за каникулы, где ближайший магазин? Богатыри, Колобок, Тугарин Змей и Ёжик из тумана общаются в чате мессенджера, обмениваются селфи, щедро сыпят смайликами и спрашивают друг у друга совета, оказавшись в забавных ситуациях.И какой же праздник без «Инстаграма». За неделю до Нового года добрая половина ленты — ёлки, подарки, мишура и селфи с гирляндой. Предновогодний челлендж — полайкать фото друзей с корпоративной вечеринки и не вывихнуть палец. Деды Морозы со всего мира не отстают от трендов и сидят в Сантаграме, активно выкладывают фото, ставят хештеги и имеют тысячи подписчиков. А какого волшебника выберете вы?В Новый год с любимыми героями не расставайтесь. С ними атмосфера праздника будет на экране как телевизора, так и смартфона. А с 4G они загрузятся быстрее, чем Санта-Клаус летает на своей упряжке, ведь максимальная скорость мобильного интернета от «МегаФона» — 300 Мбит/с. С ней можно загрузить 100 фильмов за один час — как в сказке!