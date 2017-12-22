Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 декабря 2017 года

10:08 | 22.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 21.12.2017 до 08:00 22.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 158 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 96 противоправных деяний. Из них: 3 убийства, 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 8 грабежей, 54 кражи чужого имущества, из них 3 квартирных, 15 фактов мошенничества, 14 преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств, из них 9 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 8 ДТП, в которых 2 человека погибли, еще 10 пострадали.



За минувшие сутки на территории области проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 2100 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка задействовались 51 сотрудник полиции, 31 работник частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области