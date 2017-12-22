Пермский тракт собираются расширить до четырех полос

16:57 | 20.12.2017

Участок Пермского тракта от 276-го до 326-го километра расширят до четырех полос, об этом заявил глава «Уралуправтодора» Алексей Борисов.



В следующем году планируется разработать проект реконструкции данного участка, но реализация его начнется не раньше чем через два года, в 2020 году.



Напомним, что в этом году на Пермском тракте был отремонтирован участок от 276-го до 326-го километра.





Фото: rg.ru