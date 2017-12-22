Грипп, осложненный пневмонией, придет в Екатеринбург после новогодних каникул

09:59 | 18.12.2017

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге с преобладанием вируса гриппа H1N1, сопровождаемого осложнениями в виде пневмонии, медики прогнозируют только во второй декаде января 2018 года, сразу после завершения новогодних каникул.



Об этом заявил главный врач МБУ «ЦГБ № 2» Константин Савинов в рубрике «Гость портала» на официальном городском сайте Екатеринбурга.



Гость портала напомнил, что прививочная кампания, стартовавшая в Свердловской области еще в конце августа, продолжается и прививаться можно будет вплоть до того момента роста заболеваемости гриппом. Только тогда лечебные учреждения прекратят прививочную кампанию.



Стоит отметить, что привиться в поликлиниках по месту жительства или работы можно бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис.



Фото: karapyziki.net