Прокуратура добилась компенсации для пенсионера, пострадавшего под колесами ВАЗа в Нижнем Тагиле

09:08 | 18.12.2017

Прокуратура обратилась в суд в интересах жителя Нижнего Тагила — мужчины 1933 года рождения. 23 марта этого года во дворе дома № 39 на улице Коминтерна на него наехал ВАЗ-2108, который двигался задним ходом. За рулем находился водитель, не имеющий права управления транспортными средствами.



В итоге пенсионер был доставлен в больницу, где у него диагностировали несколько переломов, квалифицирующихся как вред здоровью средней тяжести.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд постановил взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда — 120 тысяч рублей.