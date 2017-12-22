В ДТП на Пермском тракте с участием семи автомобилей сильно пострадал молодой человек

12:13 | 17.12.2017

Накануне вечером водители семи автомобилей стали участниками массовой аварии на Пермском тракте, в результате которой сильно пострадал 21-летний мужчина.



По информации областного управления ГИБДД, массовую аварию спровоцировали два легковых автомобиля — «Фольксваген-Поло» и «Лада-Калина»: оба двигались в попутном направлении в сторону Перми и не поделили дорогу. Далее сзади в «Калину» въехал «Опель-Астра», после чего уже в него влетел «Форд-Фокус», ехавший в том же направлении. Другой «Форд-Фокус», пытаясь объехать место ДТП, столкнулся с тягачом-лесовозом «Вольво». После столкновения с «Фордом» автомобиль «Вольво» потерял управление и сбил пассажира «Лады-Калины», который в этот момент стоял на обочине.



Пострадавший в ДТП 21-летний пассажир «Лады» доставлен бригадой скорой помощи в Ревдинскую городскую больницу: у молодого человека открытый перелом нескольких ребер и травмированная нога.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины массового ДТП. Для движения на 317-м километре трассы Пермь — Екатеринбург открыта только одна полоса.



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области