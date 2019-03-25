Площадь 1905 года предложили переименовать в честь 300-летия Екатеринбурга

15:46 | 26.03.2019

news.yandex.ru

В Екатеринбурге продолжается сбор предложений для «народной стройки» к 300-летию города, которое будет праздноваться в 2023 году. В пресс-службе администрации рассказали, какие идеи уже поступили от жителей. Среди них – переустройство площади 1905 года с переименованием в площадь 300-летия, реконструкция Литературного квартала, установка у аэропорта Кольцово и на границе Европы-Азии въездных групп. Также в честь 300-летия города предлагается назвать один из мостов. Как вариант – мост через Исеть на улице Малышева.



Напомним, что екатеринбуржцы могут поделиться своей идеей по созданию «народного» объекта к 300-летию города, отправив письмо на почту podarokgorodu@ekadm.ru. Это может быть какой-то арт-объект, памятник, украшенный жителями сквер, памятная надпись. Проект реализуют на добровольные пожертвования жителей. После сбора предложений проведут народное голосование.



До 1919 года главная площадь Екатеринбурга называлась Кафедральной. Затем она была переименована в честь революционных событий 1905 года.