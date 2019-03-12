На подготовку к 300-летию Екатеринбурга власти потратят более 240 миллиардов рублей

19:49 | 14.03.2019

Фото: pravdaurfo.ru

На подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга потребуется выделить 240 миллиардов рублей, об этом заявил губернатор Свердловской Евгений Куйвашев на заседании оргкомитета по подготовке к 300-летию города.



Куйвашев особо отметил, что финансовый план сформирован исходя из стратегических задач, проектов, которые помогут городу обеспечить рост социально-экономического благополучия и конкурентных приемуществ.



Отметим, правительство РФ сформировало специальный оргкомитет по подготовке к празднику в декабре 2018 года, в организации принимают участие представители власти, бизнеса и общественности.