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21:20 | 11.03.2019
Фото: ekabu.ru
Шесть книг Иванова и футбол за 35 миллионов: на празднование 300-летия Екатеринбурга потратят минимум 660 миллионов рублей
Согласно документам, в программе празднования 20 основных мероприятий. Часть из них согласована с губернатором Евгением Куйвашевым, остальные же дожидаются своего часа.
Самым затратным из запланированного будет издание шести книг и шести документальных фильмов об истории города от известного уральского писателя Алексея Иванова. На это из указанной суммы потратят свыше 200 миллионов рублей – 80 миллионов на само производство, 121 млн – на рекламную кампанию. В эту сумму войдут разработка бренд-бука (1 млн руб.), сувениры с символикой города (5 млн), издание энциклопедии Екатеринбурга в III томах (10 млн). Сама реклама раскрутка в 24 миллиона.
В развлекательную программу войдут юбилейные мероприятия на открытых площадках города. Это ставший традиционным фестиваль уличного искусства «Стенограффия», международный фестиваль духовых оркестров, благотворительный вечер «Екатерининской ассамблеи», на который городские власти очень ждут Владимира Путина, а также авиашоу, лазерное шоу и фейерверк.
Кроме того, возможно, в праздновании 300-летия Екатеринбурга примет участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Нерассмотренными на сегодняшний день остаются предложения провести Уральский открытый кинофестиваль российского кино, выездное заседание Русского географического общества с участием Владимира Путина, товарищеский футбольный матч за 35 миллионов рублей (состав участников не уточняется) и выпустить памятные монеты номиналом 10 рублей, почтовые марки и медали.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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21:20 | 11.03.2019
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