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19:28 | 9.03.2019
Фото: Е1
Попавшие в тайский плен: туристы из Екатеринбурга не могут вылететь с Пхукета из-за проблем с самолётом
В столицу Урала екатеринбуржцы должны были лететь рейсом Azur Air. Пассажиры прошли таможню, разместились в самолете, но так и не улетели. По словам туристов, час их продержали на борту, а потом попросили покинуть самолет.
«Вылетать должны были в 6:10 по времени Екатеринбурга, но нас посадили в самолет только в 9:00, час продержали внутри, а потом сказали, что возникла техническая неисправность, попросили выйти из самолета. Сказали, что за 2–3 часа вопрос будет решен. Но через час экипаж вышел с вещами, а еще позже нам объявили, что рейса не будет. Когда будет — неизвестно. Сюда летели с задержкой, а отсюда улететь не можем вовсе», – сообщают туристы.
Эту же информацию подтвердили в колл-центре Azur Air, сказав, что ждут ответа от техников, но пока неизвестно, на сколько переносится вылет.
Пассажиров из аэропорта отвезли обратно в отель. По их словам, они уже вытащили все зимние вещи, так как готовились к вылету домой, а сейчас вынуждены ходить по жаре с фруктами и куртками.
На данный момент на онлайн-табло Кольцово сообщается, что прибытие самолёта ожидается завтра, 10 марта, в 16 часов.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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