В Екатеринбурге суд оштрафовал иноагента на 300 тысяч рублей

13:32 | 1.03.2019

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о назначении административного наказания в отношении региональной общественной организации «Сутяжник», ранее включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.



Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, организация признана виновной по ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ («Издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение, без указания на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента»). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.



Напомним, что в 2015 году распоряжением Министерства юстиции РФ Свердловская региональная общественная организация «Сутяжник» была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.



Деятельность СРОО «Сутяжник» ранее неоднократно привлекала к себе внимание УФСБ по Свердловской области и Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД России.