Полиция Екатеринбурга пытается наказать журналиста за участие в несанкционированном митинге Навального 9 сентября

21:24 | 22.02.2019

Фото: tochkanews

Полиция Екатеринбурга обжаловала в Свердловском областном суде решение Верх-Исетского районного суда о закрытии протокола об участии свердловского журналиста Андрея Щукина в митинге 9 сентября. Районный суд не усмотрел в действиях представителя СМИ «Мемориал Курьер» состава нарушения. Апелляцию по делу Щукина рассмотрят 20 марта.



Щукин был задержан у театра драмы и доставлен в полицию, где на него, как и на других задержанных, был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Как рассказывала адвокат молодого человека Елена Макарова, суд первой инстанции принял решение закрыть дело за отсутствием состава правонарушения, так как Щукин смог доказать, что участвовал в акции как представитель СМИ.



Напомним, митинги за отмену пенсионной реформы прошли 9 сентября во многих городах России, в большинстве из которых – согласованно. Но в уральской столице власти эту акцию не согласовали, поэтому по окончании у полиции были основания задержать достаточное количество митингующих. Так, протоколы об административном правонарушении были составлены в отношении 160 задержанных во время акции, 152 из которых – по той же статье, что и Андрей Щукин.



По итогам акции были арестованы шесть человек. Десятки человек были оштрафованы за участие в незаконном митинге. Все штрафы за участие в акции обещал оплатить Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.