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21:24 | 22.02.2019
Фото: tochkanews
Полиция Екатеринбурга пытается наказать журналиста за участие в несанкционированном митинге Навального 9 сентября
Щукин был задержан у театра драмы и доставлен в полицию, где на него, как и на других задержанных, был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Как рассказывала адвокат молодого человека Елена Макарова, суд первой инстанции принял решение закрыть дело за отсутствием состава правонарушения, так как Щукин смог доказать, что участвовал в акции как представитель СМИ.
Напомним, митинги за отмену пенсионной реформы прошли 9 сентября во многих городах России, в большинстве из которых – согласованно. Но в уральской столице власти эту акцию не согласовали, поэтому по окончании у полиции были основания задержать достаточное количество митингующих. Так, протоколы об административном правонарушении были составлены в отношении 160 задержанных во время акции, 152 из которых – по той же статье, что и Андрей Щукин.
По итогам акции были арестованы шесть человек. Десятки человек были оштрафованы за участие в незаконном митинге. Все штрафы за участие в акции обещал оплатить Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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