Полиция проверяет информацию об избиении девушки в Екатеринбурге

14:59 | 14.02.2019

В Екатеринбурге полиция проводит проверку видео с избиением девушки. Запись распространилась по соцсетям. На ней видно, как во время домашней вечеринки одна девушка нападает на другую, избивает ее и угрожает предметом, похожим на пистолет.



«Сообщений и заявлений по данному вопиющему факту в полицию ранее не поступало. Сейчас информация зарегистрирована. В рамках проверки будут установлены и опрошены все участники конфликта и приняты меры реагирования», - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 11 февраля на Вторчермете.